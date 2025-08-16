Открыт мост через реку Половинка в Николаевском рафоне Хабаровского края
В Николаевском районе состоялось официальное открытие моста через реку Половинка.
Обновленный мост теперь соединяет город Николаевск-на-Амуре с пятью населенными пунктами: поселком Чныррах и селами Красное, Озерпах, Оремиф и Тнейвах. В процессе реконструкции старое деревянное сооружение было заменено на капитальное, что значительно повысило его надежность.
Контракт на выполнение работ был заключен в конце декабря 2024 года, а первоначальный срок реализации объекта был установлен на 17 июля 2026 года. Однако подрядчик ускорил темпы работ, и мост был сдан в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.
Объем финансирования проекта составил 151 миллион рублей, выделенных из краевого бюджета.
Краевая автомобильная дорога «подъезд к п. Озерпах» относится к IV категории, в то время как сам мост классифицируется как III класса, так как расположен в сельской местности. Пропускная способность нового сооружения позволяет любому виду транспорта проезжать по нему, выдерживая до 100 тонн груза.
В настоящее время реализуется следующий контракт на обустройство тротуаров. Ранее на мосту не было тротуарного движения, и пешеходы не могли безопасно проходить. Теперь ширина тротуаров соответствует требованиям ГОСТа и составляет два метра, что значительно улучшит условия для передвижения людей.
