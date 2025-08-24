Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Есть метка на карте сегодня 41
Kотенко Cергей Детские сады и школы

В Северодонецке после капремонта открылась школа № 17

 © yugsn.ru

В Северодонецке Луганской Народной Республики состоялось торжественное открытие школы № 17, которая была восстановлена после серьёзных повреждений, полученных в результате обстрелов. Новая жизнь образовательного учреждения началась после капитального ремонта.

С 1 сентября школа примет около 450 учеников. Учреждение рассчитано на 900 мест, и по мере стабилизации ситуации ожидается рост количества учащихся.

Капитальный ремонт включал полную реконструкцию учебных помещений, установку современной техники, обновление коммуникаций и создание комфортной среды как для учеников, так и для педагогов. В здании теперь оборудованы светлые классы, современные кабинеты, зоны отдыха и безопасности.

В школе появились футбольное поле с синтетическим покрытием, баскетбольная площадка, уличный комплекс для занятий тяжелой атлетикой, пищеблок с современным оборудованием, столовая.

Открытие школы стало значимым шагом в восстановлении социальной инфраструктуры города и важным событием для местных жителей, чьи дети теперь смогут учиться в комфортных и безопасных условиях.
Источник: news-lnr.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт