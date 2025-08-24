В Северодонецке после капремонта открылась школа № 17

© yugsn.ru

В Северодонецке Луганской Народной Республики состоялось торжественное открытие школы № 17, которая была восстановлена после серьёзных повреждений, полученных в результате обстрелов. Новая жизнь образовательного учреждения началась после капитального ремонта.

С 1 сентября школа примет около 450 учеников. Учреждение рассчитано на 900 мест, и по мере стабилизации ситуации ожидается рост количества учащихся.

Капитальный ремонт включал полную реконструкцию учебных помещений, установку современной техники, обновление коммуникаций и создание комфортной среды как для учеников, так и для педагогов. В здании теперь оборудованы светлые классы, современные кабинеты, зоны отдыха и безопасности.

В школе появились футбольное поле с синтетическим покрытием, баскетбольная площадка, уличный комплекс для занятий тяжелой атлетикой, пищеблок с современным оборудованием, столовая.

Открытие школы стало значимым шагом в восстановлении социальной инфраструктуры города и важным событием для местных жителей, чьи дети теперь смогут учиться в комфортных и безопасных условиях.