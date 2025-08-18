В Грозном открыли новый спорткомплекс
В столице Чечни открылся новый спортивный комплекс с бассейнами, который построили в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта».
Уточняется, что в комплексе предусмотрены два бассейна: основной с размерами 50×25 м и тренировочный — 33×25 м. Зрительский комплекс рассчитан на 520 мест, включая трибуны на первом, втором и третьем этажах. На первом этаже расположены места для зрителей, трибуна для спортсменов и тренеров, а также зона для размещения 25 человек. Второй этаж включает 435 зрительских мест, а на третьем этаже предусмотрены две VIP-ложи по 10 мест
Новый спортивный объект расположен в Шейх-Мансуровском районе столицы республики. Открытие состоялось в рамках объявленного в Чечне Года города Грозного и района имени Владимира Путина.
https://etokavk....ru/news/231926
https://www.grozny-inform.ru/news/health/174448/
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Здание театра юного зрителя открылось в Грозном после масштабной рекон...турного наследия, что позволит сделать эту локацию популярной для туристов.
- На станции Грозный Северо-Кавказской железной дороги состоялось торжес...нно обрабатывать до 12 вагонов и хранить до 500 контейнеров.
- В Чеченской Республике на базе шасси ГАЗ запустили производство а...первую очередь направлена на удовлетворение спроса на юге России.
Поделись позитивом в своих соцсетях