artal Спортивные объекты

В Грозном открыли новый спорткомплекс

В столице Чечни открылся новый спортивный комплекс с бассейнами, который построили в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта».

Уточняется, что в комплексе предусмотрены два бассейна: основной с размерами 50×25 м и тренировочный — 33×25 м. Зрительский комплекс рассчитан на 520 мест, включая трибуны на первом, втором и третьем этажах. На первом этаже расположены места для зрителей, трибуна для спортсменов и тренеров, а также зона для размещения 25 человек. Второй этаж включает 435 зрительских мест, а на третьем этаже предусмотрены две VIP-ложи по 10 мест

Новый спортивный объект расположен в Шейх-Мансуровском районе столицы республики. Открытие состоялось в рамках объявленного в Чечне Года города Грозного и района имени Владимира Путина.

