Уральский разработчик БПЛА и роботизированных комплексов — компания «Лаборатория будущего» выводит на рынок комплексное решение для повышения автономности беспилотных авиационных систем.

Ключевой элемент разработки — беспроводная зарядная станция, не имеющая мировых аналогов по соотношению мощности, КПД и массы приемного устройства.

До настоящего момента массовое внедрение полностью автономных дронов сдерживалось двумя факторами: ограниченным временем полета и отсутствием эффективной беспроводной зарядки. Предлагаемый комплекс решает обе задачи за счет индукционной передачи энергии.

Технические параметры устройства:

мощность: от 500 до 2500 Вт при силе тока до 50 А. Этот показатель в классе беспроводных зарядных устройств для дронов является недостижимым для конкурентов. Батарея емкостью 50 000 мАч заряжается примерно за 1 час.

масса приемной части: всего 2 кг. Достигнута наивысшая удельная объемная мощность, что критически важно для грузоподъемности дрона.

КПД:92% от розетки до батареи. Потери минимизированы за счет схемы двойной компенсации и высокоэффективных силовых элементов.

надежность: герметичный корпусIP65 (защита от пыли и воды), устойчивый к помехам и спуфингу протокол обмена данными.

В настоящий момент к внедрению готовится комплекс следующего состава:

БАС на платформе «Муравей» с функцией беспроводного заряда и системой высокоточной посадки;

система беспроводной зарядки для грузовых дронов;

элемент БАС — модуль «Дронопорт» для автономного взлета и посадки.

Комплекс предназначен для организации автоматизированных точек прилета, подзарядки и отправки беспилотников, а также для автоматизации выдачи грузов, доставленных с помощью БВС.

Все оборудование нового комплекса — российского производства. Параметры зарядки адаптируются под конфигурацию конкретного дрона.

О перспективах нового продукта и его уникальности рассказал руководитель департамента НИОКР компании «Лаборатория будущего» — Георгий Шимов:«Системы бесконтактной передачи энергии более перспективны по сравнению с контактными. Снег, песок, плохая видимость затрудняют коннект с контактной площадкой. Беспроводные системы лишены этого недостатка: это закрытая площадка, защищенная от внешних воздействий».

Эксперт подчеркнул, что проект запущен в коллаборации с разработчиками современных систем бесконтактной передачи энергии и сейчас проводятся испытания данной системы. В комплексе она будет состоять из зарядной площадки и непосредственно дрона, оснащенного специальной приемной катушкой.

Главное преимущество системы — быстрое развертывание и универсальность.В отличие от обычных дронопортов, где есть банк аккумуляторов и предусмотрена работа только с дронами определенного типа, индукционная площадка совместима с любыми БВС, оснащенными адаптером для бесконтактной передачи энергии.

В компании считают, что разработка обещает быть востребованной, в первую очередь, за счет того, что она обеспечивает автоматизацию непрерывной работы дронов без участия человека и будет незаменима в нише промышленных и охранных систем, для предприятий лесоохраны, строительства, нефтегазового комплекса, сельского хозяйства и аэрологистики.

Для энергетики это возможность проводить диагностику и обслуживать воздушные линии на больших переходах над реками, автодорогами и другими труднодоступными участками.

Разработка предназначена и для решения задач МЧС, для операций поиска и спасения людей. Дроны смогут автоматически дозаряжаться на маршруте, не возвращаясь к оператору.

Новинка позволяет кратно сократить простой между миссиями беспилотников и перейти к промышленной эксплуатации без участия человека.