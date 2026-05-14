Беспилотные фуры в России преодолевают четверть миллиона километров в неделю
Сто высокоавтоматизированных грузовых автомобилей, интегрированных в общую систему мониторинга на базе государственной платформы «ЭРА-ГЛОНАСС», демонстрируют впечатляющую динамику: их суммарный недельный пробег составляет около 250 тысяч километров. Об этом сообщил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.
По его словам, к системе идентификации в настоящее время подключены все беспилотные грузовики, которые осуществляют перевозки по ключевым федеральным магистралям страны — М-11 «Нева», М-4 «Дон», Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также трассе М-12 «Восток».
Как уточнил глава компании, публичный счетчик безаварийного пробега, запущенный АО «ГЛОНАСС» совместно с Министерством транспорта РФ в ноябре минувшего года, сегодня фиксирует общий километраж на уровне 17 миллионов километров.
Планы на будущее: 57 тысяч машин к 2035 году.
Развитие этого сегмента получает мощную государственную поддержку. Накануне правительство РФ одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года. Документ предполагает масштабный рост отрасли: к 2035 году доля автономных грузовиков в общем грузообороте автомобильного транспорта России может достичь порядка 19%, а их парк увеличится до почти 57 тысяч единиц.
В Министерстве транспорта отмечают, что замена традиционных фур на беспилотные имеет существенный экономический эффект. Высокоавтоматизированное транспортное средство способно проезжать до 300 тысяч километров в год — это вдвое больше, чем обычный грузовик с водителем. Кроме того, скорость доставки грузов возрастает более чем в два раза. Ожидается, что уже через два года на дорогах появится техника, способная двигаться в полностью автономном режиме, без присутствия человека в кабине.
Важно отметить, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет не только функцию учета. Она также призвана обеспечить кибербезопасность робомобилей. В планах — внедрение механизма централизованной принудительной остановки беспилотного транспорта в случае возникновения внештатных ситуаций или кибератак. Отметим, что в 2025 году количество атак на автомобили всех типов выросло на 20%, что подчеркивает актуальность данной функции безопасности.
