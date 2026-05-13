Золотое кольцо Среднего Урала: Ярмарочный Ирбит

На Среднем Урале, в 175 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга и в 160 километрах северо-западнее Тюмени, на правом берегу реки Ницы, при впадении в неё реки Ирбит, расположен одноимённый город. Кто-то скажет, что это «Мотоциклетная столица России», кто-то, что это город-музей, но большинство даже и не слышали о нём. Сто лет назад всё было иначе, об Ирбите, без преувеличения, знали в самых дальних уголках Российской империи и всё благодаря ярмарке.

В 1631 году при впадении реки Ирбит в реку Ницу (ударение на последний слог) Иваном Шипицыным из Верхотурья была заложена Ирбеевская слобода. В 1662 году Ирбеевская слобода была переименована в Ирбитскую слободу и заложен острог.

Уже 1680-х гг. в слободе на престольный праздник Богоявления начали проводиться ярмарки. В дальнейшем сроки ярмарки изменялись, но следующие два с половиной века жизнь города определялась ярмаркой. Здесь продавались европейские, азиатские и сибирские товары.

Во время Пугачёвского восстания жители Ирбита оказали сопротивление его войскам. В 1775 году Екатерина II пожаловала слободе статус города за «непоколебимую верность жителей Ирбита» своей императрице в борьбе со «злодейскими шайками» Емельяна Пугачёва, а на следующий год город получил собственный герб.

После этого дела у города пошли в гору и ярмарка быстро стала второй в России по обороту после Нижегородской. Даже в неярмарочные дни оборот ирбитской тоговли составлял баснословную по тем временам сумму — больше миллиона рублей.

В феврале 1883 года на главной Торговой площади торжественно открыли памятник Екатерине II, его изготовил скульптор М.О.Микешин, автор памятника «Тысячелетие России». Торговая площадь была переименована в Екатерининскую, так ирбитчане увековечили память императрицы, которая дала Ирбиту статус города.

Сегодня Ярмарочная площадь носит имя Ленина, тут же пямятник В.И.Ленину и братская могила борцов за Советскую власть.

Императрица и большевик на одной площади, вот такая ирония судьбы…

Императрица дала Ирбиту статус города и прославила ярмарку, а большевики превратили его в индустриальный центр. Какой следующий правитель даст импульс новому расцвету города?

В XVIII веке предпринимались попытки переноса ярмарки в Екатеринбург и Тюмень, однако они оказались безуспешными. Стоит ли говорить, что благодаря ей город богател. Старый Ирбит полностью построен до революции и он отлично сохранился!

С 1821 года Ирбит стал застраиваться по генеральному плану как единый архитектурный ансамбль города-ярмарки. В центральной части уцелела планировочная структура генерального плана: 5 лучей основных улиц, сходящихся к главной торговой площади, пересекающая их главная улица и прямоугольная сеть кварталов.

В 1864 году был открыт Ирбитский пассаж, главный символ ярмарки, как называли его тогда: «Невский проспект Ирбита». На площади перед пассажем происходило торжественное открытие ярмарки. По поверью ход ярмарки связывался с процедурой водружения российского флага над главным павильоном: флаг запутался — ярмарка затяжная, развернулся сразу — хорошо торговля пойдёт, развернулся в сторону Сибири — ярмарка будет благоприятна для сибиряков, в сторону Европы — благоприятна для купцов из Центральной России.

Фёдор Шаляпин неоднократно посещал ярмарку и лестно отзывался не только о ней, но и самом городе.

В 1885 году был проложен участок Уральской горнозаводской железной дороги, которая прошла из Екатеринбурга в Тюмень, минуя Ирбит. Город и ярмарка, оставшись в стороне от магистрали, начали терять торговое значение, но тем не менее ярмарка просуществовала тут до 1929 года. Вновь Ирбитская ярмарка появилась в 2002 году и теперь относится к событиям, привлекающим множество туристов.

Ярмарка сформировала неповторимый облик Ирбита. В городе немного деревянных домов, тут преобладает кирпичный стиль, для которого характерно разнообразие каменных узоров.

Исторический центр города отлично сохранился, здесь нет массовой советской застройки и улицы выглядят так-же как и сотню лет назад.

Как человек, немного сведущий в архитектуре и изучивший все закоулки Иркутска, Тюмени и Тобольска, могу смело заявить, что Ирбиту есть что показать.

Улицам старого Ирбита пока не хватает лоска, нового асфальта и благоустройства, но эти улицы вполне могут стать декорациями для кинофильма.

Здесь вполне могли бы проходить съёмки «Женитьбы Бальзаминова» или первой новеллы из кинофильма «Не может быть!».

Возможно, это именно тот уездный город N о котором писал Николай Гоголь.

В любом случае, Ирбит сразу производит впечатление очень богатого купеческого города.

Городской путеводитель изобилует объектами, которые обязательны для просмотра, но ещё больше зданий рядовой дореволюционной застройки. Сведений о них мало или вовсе нет, но именно они формируют неповторимый облик богатого уездного города.

Любой поворот разворачивает новую панораму бесчисленных усадеб и особняков, каждый из них хочется рассмотреть и сфотографировать.

Здание почтово-телеграфной конторы на ул. Орджоникидзе отличается богато оформленными фасадами, в отделке которых использован лекальный кирпич и тесаные элементы, что выделяет её среди окружающей застройки. Дом был возведён по инициативе Д. В. Зязина специально для размещения телеграфа. В здании действовал телеграф, работа которого регулировалась специальными правилами, утверждёнными министром внутренних дел для ирбитской ярмарки в 1869 году.

В следующем здании тоже в своё время размещалась почтово-телеграфная контора. Автор и строитель дома не установлены, путаются сведения и в городских путеводителях. Одно остаётся ясным, дом отличается выразительным архитектурным оформлением.

Фасад украшен лекальным кирпичом, венчающий карниз главного фасада декорирован килеобразными арками на ступенчатых кронштейнах, а над окнами размещены ленточки из ромбов и шестиконечных звёзд-оберегов. Подоконные ниши первого этажа отмечены солярными знаками, а окна выделены сложными наличниками. Верх здания украшен аттиком и кирпичными столбиками парапета, соединёнными ажурной кованой решёткой.

В ярмарочные времена здесь размещалась почтово-телеграфная контора, которая была отмечена на городских картах и запечатлена на открытках того времени. Это учреждение играло важную роль в жизни города, особенно в период проведения ярмарок.

Дом мещанина С.С.Хлебина построен в 1878 г., это образец жилой городской застройки конца XIX века. Здание принадлежало местному мещанину Степану Степановичу Хлебину, который был отставным чиновником, личным почётным гражданином, почётным мировым судьей и членом ярмарочного комитета. В интерьерах частично сохранились лепной плафон и линейные профили. Дом является примером «кирпичного» стиля в архитектуре Ирбита последней трети XIX века.

Дом купчихи А.П. Пахомовой построен в 1858 году. Здание является образцом городского жилищного строительства конца XIX века и отражает особенности городской застройки и быта того времени.

Хочется отметить, что в городе много отреставрированных зданий, а все прочие находятся в хорошем и рабочем состоянии.

Разрушенных зданий почти нет и это выгодно отличает Ирбит от Подгорного Тобольска, где старинная застройка только начинает подниматься из руин.

Дом купца И. А. Кондырева — памятник архитектуры середины XIX века, он построен в 1849 г. Это двухэтажное каменное здание, отличающееся необычным сочетанием барочных и вятских мотивов в оформлении фасада. В композиции дома выделяется симметричное трёхчастное членение с повышенной центральной частью и двумя боковыми крыльями. Центральная часть фасада украшена фронтоном с зубчатым фризом, профилированным карнизом ломаной формы и розеткой в виде ромашки, характерной для вятской архитектуры. Оконные проёмы оформлены линейным рельефом, наличники второго этажа украшены сандриками с витыми полуколонками и лепными розетками. Междуэтажный пояс декорирован геометрическим орнаментом. Дом принадлежал купцу Ивану Авксентьевичу Кондыреву, торговавшему мануфактурой и занимавшему активную общественную позицию в городе. Здание является образцом жилой застройки Ирбита XIX столетия, в архитектуре которого сочетаются классицистические элементы и декоративные детали, характерные для того времени.

Будет очень жаль, если это выдающееся здание будет утрачено.

Дом купца Михайлова, построенный в 1868 г., тоже ждёт лучших времён.

Дом купца Михайлова — каменное одноэтажное здание с мезонинами. Объект отличается характерным стилистическим сходством с усадебной архитектурой Москвы. Автор проекта неизвестен. Дом принадлежал вологодскому купцу первой гильдии Михайлову, который торговал в Ирбите на протяжении 50 лет и был удостоен звания почётного гражданина города. Его основным товаром были шкуры морских котиков, пользовавшиеся большим спросом. После смерти владельца его вдова в 1911 году подарила особняк городу для открытия детского приюта, а позднее здесь разместились женское начальное училище и городская публичная библиотека.

Отличаются ирбитские усадьбы каменными воротами. В Сибири распространены богатые деревянные ворота, но подобные кирпичные ни в Иркутске, ни в Тобольске, ни в Тюмени не сохранились.

Дом № 10 по ул. Первомайской заброшен.

Соседнее здание на Первомайской 12 выкуплено, тут полным ходом идёт ремонт.

Дальше по улице виден ещё один комплекс старинных зданий, его обязательно следует осмотреть.

Это здания бывшей мужской гимназии 1894 года постройки.

Бывшая мужская гимназия — памятник архитектуры регионального значения. Здание связано с реформами Александра II, которые способствовали развитию народного образования и появлению новых учебных заведений. Ирбитская мужская гимназия изначально функционировала как частное учебное заведение, а затем была преобразована в государственное.

Кирпичный стиль достиг в этом здании своего расцвета.

Сейчас в бывшей мужской гимназии расположена школа № 1.

В одном корпусе реставрация уже завершена, а во втором в самом разгаре.

Разделяют корпуса традиционные ирбитские ворота.

Дом председателя земской управы М.Ф. Тугаринова на Советской улице продаётся, это отличное место, самый центр города.

Дом председателя земской управы М. Ф. Тугаринова — каменное одноэтажное здание, построенное в 1874 году. Этот объект является примером жилой архитектуры второй половины XIX века и входит в число памятников архитектуры города. Дом выделяется своим фасадом, который формирует единый архитектурный фронт улицы вместе с другими зданиями того же периода.

Ирбитский драматический театр создан в феврале 1846 года и на сегодняшний день является одним из старейших театров на Урале! К 1882 году старое деревянное здание обветшало, и было принято решение о строительстве каменного театра, который открылся в 1884 году. В ходе перестройки 1900-1908 годов театр был расширен, в зрительном зале появились ложи. Современный неоклассический вид здание драматического театра им. А. Н. Островского приобрело в 1954 году.

В здании казначейства на Ярмарочной площади действует филиал драматического театра.

А это городская аптека, она расположена в особняке купца А.Г. Смирнова (1890г.). Аптека первой встречает при въезде исторический центр Ирбита и сразу обещает увлекательную прогулку по городу.

Губернская аптека № 151 на Ярмарочной площади завершает первую часть прогулки по замечательному городу.

В статье использованы собственные фотографии.

Продолжение следует…

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: moirbit.ru

