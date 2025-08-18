Ледовый дворец «Губкинский Арена» открылся на Ямале
Новый ледовый дворец «Губкинский Арена» открылся в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. Объект возвели при финансовой поддержке НК «Роснефть», как подарок молодому городу на юбилей. Площадь дворца составляет более 6,5 тыс. кв. м. Почти половина отведена под ледовую арену, а трибуна сможет вместить до 400 болельщиков. Также в здании сделали раздевалки, тренажёрный и гимнастический залы, сауну, медицинский кабинет, помещение для хранения инвентаря и комментаторские кабины. На благоустроенной прилегающей территории размесилит автомобильную парковку и большой экран для трансляции спортивных мероприятий.
«Губкинский Арена» станет тренировочной базой для юных хоккеистов местной команды «Метеор» спортшколы «Фортуна». Секция хоккея в Губкинском работает с 2019 года, ее посещают 57 ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Все это время юные хоккеисты занимались на корте четвертой школы. Впервые в городе появится новая спортивная дисциплина — фигурное катание. Также планируется проводить массовые зрелищные мероприятия, включая новогодние представления.
