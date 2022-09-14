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Город северного счастья, именно такой эпитет применяют к Губкинскому. В северном городе есть практически всё для счастливой жизни, а так это или нет узнайте из статьи.

Губкинский — город в Ямало-Ненецком автономном округе. Город основан 22 апреля 1986 года, а в 1996 году он получил статус города окружного значения.

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Губкинский — базовый центр промышленного освоения нефтегазовых месторождений центральной части Пуровского района. Экономика города представлена нефтегазодобывающей промышленностью. Градообразующими предприятиями Губкинского являются такие гиганты как ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», АО «СибурТюменьГаз» (Губкинский ГПЗ) и АО «Транснефть-Сибирь». Действуйет в городе и множество небольших предприятий. Например, уже 15 лет Губкинский является базой для сибирского предприятия Белоруснефти.

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В 2021 году в состав Губкинского на основании референдума вошёл посёлок Пурпе Пуровского района, расположенный в 7 километрах от города. С инициативой объединения выступили пурпейцы в 2020 году.

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Уже на протяжении года Губкинский и Пурпе являются единым целым. Эпохальное событие в истории города произошло в знаковый год. В 2021 году исполнилось 150 лет со дня рождения И.М.Губкина, выдающегося российского и советского геолога в честь которого и назван город, и 35 лет со дня основания самого молодого ямальского города.

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В целях скорейшей интеграции населённых пунктов региональным Правительством реализуется программа ускоренного социально-экономического развития города. Согласно ей бывшая сельская территория (п.Пурпе) должна быть доведена до уровня современного ямальского города.

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Программа уже даёт плоды. Многие территории Ямала близки к максимальным объёмам строительства советских времен, но в Губкинском их уже перешагнули.

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В город башенных кранов превратился Губкинский, везде идёт строительство. В 2022 году в Губкинском введут в эксплуатацию рекордное в истории города количество жилья 50000м2, это 14 домов, новоселье в них отметят более тысячи семей, столько не строили даже при СССР. Ещё 1725 квартир находятся в процессе строительства.

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В 17-м микрорайоне Губкинского, где чуть больше года назад было чистое поле, идет масштабное строительство. Сейчас семь многоквартирных дома общей площадью более 50 тысяч квадратных метров почти готовы. Это очень большой объем для города. Появление новостроек позволит расселить 50 аварийных деревянных домов, отметить здесь новоселье сможет тысяча семей.

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Параллельно со строительством жилья в 17 микрорайоне будет создаваться необходимая инфраструктура. Подрядчиками уже представлены эскизы детского сада на 240 мест и школы для 400 учащихся. Проектирование будет завершено до конца года, в 2023 году начнется строительство объектов. Ввод в эксплуатацию намечен в 2024-2025 году.

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Город стал лидером Ямала по строительству жилья, причем не только под программы для переселения, но и коммерческого. Застройка ведётся в семи микрорайонах города.

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Недавно завершилось строительство первых домов в новом 18 микрорайоне.

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В 7 микрорайоне строится первый дом премиум класса с подземным паркингом, таких объектов на Ямале пока совсем немного.

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Стройка дома № 1 в 9-м микрорайоне подходит к концу. Многоэтажку начали строить больше десяти лет назад, и тут же прекратили. Работы возобновились в прошлом году. Проект дома переработали, на первом этаже разместится МФЦ, а квартиры передадут сотрудникам социальной сферы.

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В Губкинском насчитывается 139 «авариек», для их расселения возведут 43 дома в семи микрорайонах. За 2020 год новосёлами стали 133 семьи, в 2021 году — 323. Скоро эти цифры вырастут многократно, к 2024 году из ветхих стен переедет больше двух тысяч семей.

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Губкинский один из немногих ямальских городов где возводятся таунхаусы.

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В августе 2022 г. в Губкинском началось строительство педиатрического корпуса с поликлиникой.

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В четырехэтажное здание также переедут дневной стационар, лаборатория и круглосуточный стационар с приемным отделением на 15 коек. Проектом предусмотрен центр здоровья для детей, где будут проводиться диагностические и профилактические мероприятия.

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Летом 2022 г. в Губкинском начали строить ледовый дворец, его возводят как подарок губернатора Ямала на юбилей города (решение о строительстве принято в 2021 г.).

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Общая площадь объекта — более 6500 квадратных метров, из них около 2500 квадратных метров будет отдано под ледовую арену. За спортивными баталиями смогут следить до 400 зрителей. В здании оборудуют тренажерный зал, медицинский кабинет, сауну, раздевалки для хоккеистов, комнаты для тренеров, помещения проката коньков и хранения спортивного инвентаря.

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По оценке Министерства строительства РФ за 2021 год Губкинский вошёл в топ малых городов России с высоким индексом качества городской среды. В индексе учитывается уровень благоустройства, протяженность качественных дорог, площадь озеленения, обеспеченность объектами социальной и деловой инфраструктуры и многое другое. Этот показатель у Губкинского с 2018 года увеличился на 35%!

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В этом году в Никольском сквере установлены амфитеатр и смотровая площадка. Выполнены работы по устройству набережной и многофункциональной площадки. Произведен монтаж прогулочных дорожек.

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В рамках проекта «Чистый Ямал» в Никольском сквере создан экотерренкур. Обустроено два маршрута на 750 метров и 910 метров. По ходу маршрутов установили информационные таблички с обозначением пройденного расстояния. Также появились деревянные инсталляции в экостиле и информационные стенды о флоре и фауне ЯНАО. Центральным местом экотерренкура стала круговая площадка для наблюдений за природой.

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С 2019 года благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Губкинском благоустроено 37 общественных территорий — новые скверы, детские и спортивные площадки. Подробно о них можно почитать в статьях Ямальский меридиан (№ 5) и Цветущая Арктика — комфортная среда.

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В 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Губкинском создано 16 новых общественных территорий: 7 детских игровых площадок и 9 мест отдыха.

В 2023 году в городе появится светопешеходный фонтан «Концерный».

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За последние годы город кратно увеличил объёмы по многим важнейшим социально-экономическим направлениям.

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Например, последние три года в Губкинском постоянно обновляется рекорд по ремонту дорог. Было 7 км в год, потом — 9 км, а в 2021 году в городе отремонтировали более 11 км дорог и первыполнили план.

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В этом году на очереди улицы Нефтяников и Набережная.

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В прошлом году в Губкинском открыта школа № 5 на 800 мест.

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В шестом микрорайоне Губкинского возводится ещё одна школа. Старт строительству школы № 3 в рамках нацпроекта «Образование» дан в августе 2021 года.

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Старую деревянную школу снесли, новое здание на 800 мест планируют сдать в 2023 году, после чего исчезнет потребность во вторых сменах.

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Строительство ЗАГСа.

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Недавно в городе снесли КСК «Факел», на его месте появится новый спортивный комплекс под ямальским брендом «Северный характер».

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Согласно программе развития территория Пурпе должна быть доведена до городских стандартов.

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Для развития поселка сформированы планы, выделены вопросы, которые будут решать в первостепенном порядке. Один из приоритетных — вопрос транспортной доступности.

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По микрорайону Пурпе запустили первый автобус. В день он будет выполнять шесть рейсов. Ранее там курсировал только общегородской автобус по маршруту Пурпе — центр Губкинского. В микрорайоне у него было всего несколько остановок. Благодаря новому маршруту их стало вдвое больше для удобства жителей.

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На участке между Губкинским и Пурпе будет устроена первая на Ямале четырёхполосная дорога с разделительной полосой протяжённостью 15,5 км., про неё я писал в статье о дороге «Сургут-Салехард».

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Приводить территорию микрорайона в порядок начали с демонтажа самовольно установленных объектов. Всего с начала года в Пурпе демонтирован 261 самовольно установленный объект, а в Пурпе-1 — 136, планируется к демонтажу ещё 121 объект.

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Более 400 метров грунтовой дороги от улицы Есенина до улицы Лермонтова в микрорайоне Пурпе, превращают в асфальтированный участок. Местные прозвали эту дорогу «пьяной» — за изгибы и провалы грунта. Для автомобилистов проезд здесь был сплошной проблемой, особенно после дождя.

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За ближайшие три года в Пурпе дорожники приведут в порядок более девяти километров дорог, по шести километрам уже запущен процесс проектирования.

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Отдаленный микрорайон Губкинского впервые активно благоустраивают. В Пурпе — до конца года благоустроят 12 придомовых территорий, а также обустроят шесть скверов, два детских игровых комплекса и многофункциональную спортивную площадку.

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В микрорайоне Пурпе-1 построен новый ФАП.

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Новая лыжная база в Пурпе.Площадь здания 250 кв. м., проведено освещение лыжной трассы протяжённостью 2,7 км.

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Сейчас в Пурпе строятся два четырёхэтажных жилых дома на 107 квартир общей площадью 5 590,42 кв. м. Квартиры предназначены для переселения из аварийного жилья. Сдадут дома в 2023 году. Аварийными признаны 11 домов в Пурпе и 7 — в Пурпе-1.

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Самый долгожданный объект города вокзал «Пурпе» — один из старейших долгостроев округа. Его возводят с 2007 года. Экспертиза показала, что существующую постройку эффективнее разобрать и построить вокзал заново.

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Демонтаж здания произвели в прошлом году, а в нынешнем на месте долгостроя начали возводить новый трёхэтажный вокзал с парковкой и автобусной остановкой. Сейчас подготавливают фундамент. К следующей весне должны поставить коробку и за два года полностью завершить работы. Здание будет рассчитано на 200 пассажиров, пассажирская платформа будет иметь протяженность в 22 вагона.

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16 июня 2021 г. в Пурпе открыли детский сад «Колокольчик» на 240 мест. Детский сад переехал из старых деревянных корпусов, теперь в микрорайоне полностью ликвидирована очередь в детсады.

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В 2022 году в Губкинском выполняют рекордный объём работ по ремонту — его проводят в 17 учреждениях, 11 из них ремонтируют капитально.

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В 6-й школе Губкинского идёт глобальная переделка — реновация. Программа даст новую жизнь 58 учебным заведениям Ямала в капитальном исполнении. Шестую школу, уже не узнать! Здание значительно увеличилось за счёт четырёх пристроек — с 2100 кв.м до 3600 кв.м. Работы здесь уже завершаются, дети сядут за парты уже в начале 2023 г.

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Ещё одна школа Губкинского, которая попала в программу реновации, школа № 7. Работы начались летом 2022 года. Цель программы отвечает задачам национального проекта «Образование».

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От бывшего ДК «Олимп» остался только каркас, здесь идёт реконструкция, в 2023 году он превратится в современный культурный центр.

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Реконструкция молодёжного центра «Современник».

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Сейчас небольшой дайджест о том, что построили в Губкинском и Пурпе за последние 10 лет. 2021 г., детские сады Непоседы и Радуга.

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2019 г., детский сад Умка.

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2014 г., СК «Олимпийский» и школа искусств.

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2013 г., детские сады Брусничка, Светлячок и ДК «Нефтяник».

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© www.yanao.ru

Город стал очень привлекательным для инвесторов. Так на Голубом озере вблизи Губкинского возводится рыболовно-туристический комплекс «Лазурный берег», реализуется проект по строительству ТРЦ.

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На достугнутом город останавливаться не намерен, программу развития социальной инфраструктуры Губкинского спланировали до 2033 года. К 2033 году новостройки выросли в нескольких новых микрорайонах: в 17, 19, 20 и 24 микрорайонах уже есть свои детские сады и школы, в 19 завершается строительство Культурно-досугового центра и музея, а студенты учатся в новом здании колледжа. В 24 микрорайоне построен спортивный зал с банным комплексом. Новые детсады появились во 2, 3, 7, 12 микрорайонах, а школы — во 2, 6 и 7. В 13 построена библиотека, в 15 — Инновационный центр дополнительно образования, в 4 — детский клуб и спортивный комплекс, в 11 — Молодежный центр со скейт-парком и роллердромом.

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Как видите, планы у города грандиозные и будущее — отличное.

В публикации использованы данные интернет-ресурсов.

P.S. Ознакомьться со всеми публикациями о развитии Ямала можно в этой статье.