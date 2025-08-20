«Свеза» запустила производство поддонов из березовой фанеры

Петербургский комбинат лесопромышленной группы «Свеза» реализовал проект по изготовлению палетов для транспортировки грузов из собственной фанеры. Решение основано на рациональном использовании древесных ресурсов и позволяет не только повысить эффективность переработки, но и сократить расходы компании более чем на 6 млн рублей в год.

Предприятие «Свезы» нашло эффективный способ применения остатков производства: теперь фанерная полоса, которая раньше отправлялась в утилизацию, превращается в прочные транспортировочные поддоны. Это решение не только снижает затраты на закупку новой тары, но и минимизирует расходы на переработку поврежденных поддонов, делая производственный цикл более экономичным и экологичным.

В настоящий момент комбинат выпускает около 600 комплектов поддонов с крышками в месяц, обеспечивая потребности «Свезы». Пока производство ориентировано на внутренние задачи компании, но в перспективе возможно расширение на внешний рынок.

«Этот проект — отличный пример рационального использования ресурсов и создания новых точек роста. Мы не только сокращаем издержки, но и вносим вклад в устойчивое развитие бизнеса», — отметил Виталий Колесник, эксперт по технологии производства комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

С уважением,

Татьяна Шишкина

Пресс-служба

комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге

моб.: +7(921)891-73-74

www.sveza.ru