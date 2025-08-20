«Свеза» запустила производство поддонов из березовой фанеры
«Свеза» запустила производство поддонов из березовой фанеры
Петербургский комбинат лесопромышленной группы «Свеза» реализовал проект по изготовлению палетов для транспортировки грузов из собственной фанеры. Решение основано на рациональном использовании древесных ресурсов и позволяет не только повысить эффективность переработки, но и сократить расходы компании более чем на 6 млн рублей в год.
Предприятие «Свезы» нашло эффективный способ применения остатков производства: теперь фанерная полоса, которая раньше отправлялась в утилизацию, превращается в прочные транспортировочные поддоны. Это решение не только снижает затраты на закупку новой тары, но и минимизирует расходы на переработку поврежденных поддонов, делая производственный цикл более экономичным и экологичным.
В настоящий момент комбинат выпускает около 600 комплектов поддонов с крышками в месяц, обеспечивая потребности «Свезы». Пока производство ориентировано на внутренние задачи компании, но в перспективе возможно расширение на внешний рынок.
«Этот проект — отличный пример рационального использования ресурсов и создания новых точек роста. Мы не только сокращаем издержки, но и вносим вклад в устойчивое развитие бизнеса», — отметил Виталий Колесник, эксперт по технологии производства комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.
С уважением,
Татьяна Шишкина
Пресс-служба
комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге
моб.: +7(921)891-73-74
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Лесопромышленная группа «Свеза» активно модернизирует производс...же сократить потребление электроэнергии и оптимизировать трудозатраты.
- Лесопромышленная группа «Свеза» стала участником программы &laq...зование березы и лущеного березового шпона для изготовления продукции.
- Лесопромышленная группа «Свеза» совместно с Национальным и...аготовитель леса, стремится найти альтернативные способы переработки сырья.
Поделись позитивом в своих соцсетях