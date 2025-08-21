Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре запустил новый стыковочный стенд

© todaykhv.ru

В цехе окончательной сборки производственного центра «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре приступили к эксплуатации нового стенда для стыковки отъёмных частей крыльев самолётов. Сборочное оборудование выпущено в России полностью из отечественных компонентов.

Первая тестовая сборка на стыковочном стенде была выполнена на «Суперджете» под заводским номером ВС-97106 — в настоящее время специалисты применяют его на самолёте с индексом ВС-97107.

— В отличие от стационарного импортного аналога, новый стенд оснащен подкатными частями, что повышает его мобильность, удобство в работе и обеспечивает возможность оперативной транспортировки при необходимости, минимизируя временные и финансовые издержки, — рассказали в Объединённой авиастроительной корпорации.

Новый стенд позволяет с высокой точностью соединять отъёмную часть крыла с основным корпусом самолёта. Процесс проходит в несколько этапов: сначала идёт прецизионная установка и выверка положения крыла, затем его надёжное крепление с использованием специализированного крепежа, после чего следует контроль качества соединения.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о планах госкорпорации начать поставку самолётов «Суперджет» в авиакомпании Он отметил, что SJ-100 уже полностью импортозамещён и сейчас проходят сертификационные полёты.

