В Татарстане открыт новый крытый манеж «Химик»
В Менделеевске открыт новый современный крытый манеж «Химик» площадью 1030 кв. метров. Название объекта было выбрано самими жителями города.
Старт работы манежа дали во время всероссийского форума по развитию малых городов и исторических поселений в Казани.
Строители успешно завершили монтаж крытого манежа в планированные сроки. Здесь имеются раздевалки, душевые и комфортная площадка для развития футбола в Менделеевске. Теперь здесь будут заниматься наши футбольные команды «Аммоний», «Химик», «Дружба» и будут проводиться республиканские и всероссийские соревнования.
