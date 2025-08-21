вчера 34 — оцените публикацию — Великоросс Спортивные объекты В Татарстане открыт новый крытый манеж «Химик» © mendeleevskyi.ru В Менделеевске открыт новый современный крытый манеж «Химик» площадью 1030 кв. метров. Название объекта было выбрано самими жителями города. Старт работы манежа дали во время всероссийского форума по развитию малых городов и исторических поселений в Казани. Строители успешно завершили монтаж крытого манежа в планированные сроки. Здесь имеются раздевалки, душевые и комфортная площадка для развития футбола в Менделеевске. Теперь здесь будут заниматься наши футбольные команды «Аммоний», «Химик», «Дружба» и будут проводиться республиканские и всероссийские соревнования. Источник: mendeleevskyi.ru

