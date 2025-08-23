Подпишись
«Комплекс Агро» запустил новую производственную площадку в Алтайском крае

Группа компаний «Комплекс Агро» завершила строительство новых производственных и административных помещений в Барнауле на площади около 11 тысяч квадратных метров.

Инвестиции в строительство цехов и административного корпуса общей площадью 11 тысяч квадратных метров составили 780 миллионов рублей.

Планируется, что объем производства увеличится на 50%. Речь идет о выпуске более 200 посевных комплексов и агрегатов для почвообработки в год.

В рамках программы импортозамещения предприятие освоило собственное производство посевного комплекса «АлтайДиск 12000», дождевальных машин, агрегатов для полосовой обработки почвы с возможностью одновременного внесения сухих удобрений и безводного аммиака. Компания поставляет сельхозоборудование в 63 региона России и страны ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Монголия).

У ГК семь производственных площадок, на которых организован полный цикл выпуска сельхозмашин. По данным «Росспецмаша», «Комплекс Агро» входит в первую пятерку российских производителей техники для послеуборочной обработки урожая.
