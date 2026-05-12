9 Мая второй стан ТЭСА 10-50 вступил в строй на Ленинградском металлопрокатном заводе. Монтаж и пусконаладочные работы завершены — агрегат уже в эксплуатации.

Скорость прокатки — 110-115 м/мин.

Первый стан ТЭСА 10-50 заработал в январе 2025 года — в первые месяцы работы предприятия.

Оба стана производят электросварные трубы малого сечения: круглые (?16-50,8 мм), квадратные (10?10-40?40 мм) и прямоугольные (20?10-50?25 мм).

С вводом в эксплуатацию второй линии мощность ЛМПЗ по этому направлению удвоилась.

Ленинградский металлопрокатный завод (ЛМПЗ) — производственное предприятие холдинга МЕТАЛЛСЕРВИС, расположенное в Ленинградской области на площадке «Волхонская». Завод был построен с нуля и введён в эксплуатацию 8 апреля 2025 года. Производственные площади составляют 25 000 м².

За первый год работы Ленинградский МПЗ освоил серийный выпуск следующей продукции:• электросварные трубы — круглые, квадратные, прямоугольные, водогазопроводные (ВГП);• листовой прокат — холоднокатаный, оцинкованный, нержавеющий, алюминиевый;• просечно-вытяжные листы (ПВЛ).

Производство выстроено на базе современного оборудования: четыре трубоэлектросварочных агрегата, три линии резки листа, агрегаты продольной резки и линия ПВЛ обеспечивают широкий охват типоразмеров и марок стали.