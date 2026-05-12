Ленинградский МПЗ запустил второй стан ТЭСА 10-50

9 Мая второй стан ТЭСА 10-50 вступил в строй на Ленинградском металлопрокатном заводе. Монтаж и пусконаладочные работы завершены — агрегат уже в эксплуатации.

Скорость прокатки — 110-115 м/мин.

Первый стан ТЭСА 10-50 заработал в январе 2025 года — в первые месяцы работы предприятия.

Оба стана производят электросварные трубы малого сечения: круглые (?16-50,8 мм), квадратные (10?10-40?40 мм) и прямоугольные (20?10-50?25 мм).

С вводом в эксплуатацию второй линии мощность ЛМПЗ по этому направлению удвоилась.

Ленинградский металлопрокатный завод (ЛМПЗ) — производственное предприятие холдинга МЕТАЛЛСЕРВИС, расположенное в Ленинградской области на площадке «Волхонская». Завод был построен с нуля и введён в эксплуатацию 8 апреля 2025 года. Производственные площади составляют 25 000 м².

За первый год работы Ленинградский МПЗ освоил серийный выпуск следующей продукции:• электросварные трубы — круглые, квадратные, прямоугольные, водогазопроводные (ВГП);• листовой прокат — холоднокатаный, оцинкованный, нержавеющий, алюминиевый;• просечно-вытяжные листы (ПВЛ).

Производство выстроено на базе современного оборудования: четыре трубоэлектросварочных агрегата, три линии резки листа, агрегаты продольной резки и линия ПВЛ обеспечивают широкий охват типоразмеров и марок стали.

Источник: mc.ru

  • Нет аватара alexm13.05.26 15:35:51

    Рынок сейчас живёт в нескольких реальностях одновременно. Арматура на максимумах, лом на минимумах, металлоконструкции в спаде, а комбинаты при этом расширяются. Мы видим, что универсальных решений нет — выигрывают те, кто работает точечно: ищет растущие ниши, фиксирует цены там, где рост продолжится, и не держит лишнее на складе там, где спрос падает.

    • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов13.05.26 17:40:41

      Выигрываеттот, кто способен мыслить статегически, а не сиюминутными потребностями рынка, тем более, что большинство фирм- конкурентов тоже не сидят сложа руки, и будут тоже точечно работать и искать ниши. А, потом по закону рынкаили что тоже самое, естественного отбора, останутся на рынке понятно кто, а остальные с необудут вытеснены. С уважением.

      • Нет аватара alexm14.05.26 12:47:38

        Естественный отбор- это в природе, Здесь выживает сильнейший ( в смысле- у кого денег больше)

