Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
сегодня 34
Katamaran Судостроение и судоходство

На Находкинском СЗ завершено строительство краболова «Капитан» проекта Ca5712LS

На Находкинском судостоительном заводе (Приморский край) завершено строительство краболова «Капитан» проекта Ca5712LS.

 © korabel.ru

Судно предназначено для добычи краба ловушками, сохранения и транспортировки улова в живом виде в наливных танках с забортной водой.

ТТХ проекта CCa5712LS:

Валовая вместимость (т) 1550

Дедвейт (т) 1200

Длина габаритная (м) 57,7

Ширина габаритная (м) 12,60

Высота борта (м) 7,50
Источник: www.korabel.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт