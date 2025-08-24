сегодня 34 — оцените публикацию — Katamaran Судостроение и судоходство На Находкинском СЗ завершено строительство краболова «Капитан» проекта Ca5712LS На Находкинском судостоительном заводе (Приморский край) завершено строительство краболова «Капитан» проекта Ca5712LS. © korabel.ru Судно предназначено для добычи краба ловушками, сохранения и транспортировки улова в живом виде в наливных танках с забортной водой. ТТХ проекта CCa5712LS: Валовая вместимость (т) 1550 Дедвейт (т) 1200 Длина габаритная (м) 57,7 Ширина габаритная (м) 12,60 Высота борта (м) 7,50 Источник: www.korabel.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈