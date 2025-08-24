На Находкинском СЗ завершено строительство краболова «Капитан» проекта Ca5712LS
На Находкинском судостоительном заводе (Приморский край) завершено строительство краболова «Капитан» проекта Ca5712LS.
Судно предназначено для добычи краба ловушками, сохранения и транспортировки улова в живом виде в наливных танках с забортной водой.
ТТХ проекта CCa5712LS:
Валовая вместимость (т) 1550
Дедвейт (т) 1200
Длина габаритная (м) 57,7
Ширина габаритная (м) 12,60
Высота борта (м) 7,50
