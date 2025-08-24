На Ливадийском РСЗ спустили на воду сразу два судна
На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе (Приморский край) спущены на воду грузопассажирское судно «Алексей Старцев» и служебно-разъездное судно «Меркурий».
Инвестиционный проект реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.
Грузопассажирское судно «Алексей Старцев» было заложено в 2023 году по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Новое судно круглогодичной эксплуатации, вместимостью 30 человек и три автомобиля, будет перевозить грузы и пассажиров на остров Путятин. Судно может работать в режиме паромной переправы и имеет возможность причаливания на необорудованный берег, максимальная продолжительность рейса до 24 часов. Проект судна разработало собственное конструкторское бюро завода.
Закладка служебно-разъездного судна «Меркурий» на стапелях «Ливадийский РСЗ» состоялась в 2022 году. Заказчиком выступила Камчатская дирекция по техническому обеспечению надзора на море. Судно вместимостью 10 человек предназначено для осуществления природоохранных мероприятий, экологического мониторинга акваторий, выполнения гидрографических и промерных работ, а также участия в поисково-спасательных операциях и других задач. «Меркурий» соответствует ледовому классу Ice3, что позволяет самостоятельно преодолевать льды толщиной до 0,7 метра. Дальность плавания не менее 900 миль.
