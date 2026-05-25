Верхотурье — настоящий уральский самородок, уютно раскинувшийся на высоком берегу реки Туры, примерно в 300 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга. Это удивительный город, он древнейший на Урале, но самый маленький в Свердловской области, а более 60 памятников культурного наследия прошлых веков делают его не только музеем под открытым небом, но и настоящим местом силы.

Сегодня Верхотурье не слишком известный и популярный у российских туристов город, а ведь накануне революции количество путешественников, а в первую очередь паломников, посещавших Верхотурье, достигало 90-120 тысяч человек в год! Об истории и достопримечательностях Верхотурья и пойдёт речь в этой статье.

Верхотурье возникло в 1597 году на Бабиновской дороге, соединившей Европейскую Россию с Сибирью. Ранее на этом месте был старинный, но к тому времени уже заброшенный вогульский (мансийский) городок Нером-кар. На протяжении более 150 лет Верхотурье играло важнейшую роль на Бабиновской дороге, здесь была главная крепость на пути в Сибирь.

Бабиновская дорога стала первым полностью сухопутным, без волоков, путём в Сибирь. Проложенная Артемием Бабиновым дорога заметно сократила прежний Чердынский путь за Урал — до этого путешественники пользовались Вишеро-Лозьвинским водным путём с сухопутным волоком через Уральские горы. Появление Бабиновской дороги привело к уменьшению значения пермской Чердыни, зато на реке Туре вырос второй новый город — Верхотурье, до Тюмени, основанной одиннадцатью годами ранее, было буквально «рукой подать».

Бабиновский тракт был крайне удачным. Помимо Чердынской дороги он составил конкурренцию Чусовскому пути (Тюменский или Тагильский волок), а также степной «старой Казанской дороге». Преимуществом пути стала его сухопутность, но близкое расположение к рекам бассейна Северной Двины, по ним можно было доставлять сибирскую пушнину в Холмогоры и Архангельск, ведь других портов в России тогда не существовало.

Царь Фёдор Иоаннович был последним представителем династии Рюриковичей на русском престоле, он был слаб и немощен, но сыграл важнейшую роль в истории России. Тюмень, Тобольск, Сургут, Обдорск, Берёзов, Тара и Верхотурье — древнейшие города Сибири и Урала основаны в годы его царствования.

По Бабиновской дороге через Верхотурье прошло много известных людей. По пути в ссылку город посещали протопоп Аввакум, сподвижник Петра I князь Александр Меншиков, фаворит императрицы Анны Иоанновны Бирон и другие. В разные годы верхотурскими воеводами были родственники царя Бориса Годунова, дед будущей царицы Марии Милославской, сводный брат Дмитрия Пожарского, отец первой жены Петра I. Проходили через Верхотурье многие учёные и путешественники с мировым именем: Витус Беринг, Семён Дежнёв и другие.

В Верхотурье меньше 10 000 жителей, но статус города он получил по праву рождения. В небольшом городке сегодня расположено 60 памятников культурного наследия XVIII—XX вв. еков. По этому показателю Верхотурье на четвёртом месте в Свердловской области после Екатеринбурга, Ирбита и Нижнего Тагила, это настоящий музей под открытым небом.

В 1598 году тут образовано воеводство, а в 1600 году внутренняя таможня, почти все 200 следующих лет Верхотурье было столицей Урала. В 1698—1714 годах в Верхотурье развернулось редкое для Урала и Сибири каменное строительство, в результате которого возник Верхотурский кремль.

В 1699 году, по указу Петра I, на Троицком камне началось строительство каменного Верхотурского кремля. Это единственный кремль на Урале, последний и самый маленький в России.

Кремль и его внутренние постройки возводились до 1712 года. Были построены крепостные стены, Троицкий собор с придельным храмом, амбары, приказные палаты, дом воеводы, поварня, караульная. Со стороны Туры кремль украшали две крепостные башни.

В 1753 году в России закрыли внутренние таможни, а в 1763 году вместо Бабиновской дороги открыли Московско-Сибирский тракт, прошедший через Екатеринбург, основанный в 1723 году. В екатерининские времена значение Верхотурья стало снижаться, в XIX веке пути сообщения с Сибирью окончательно смещаются далеко на юг, и Верхотурье теряет своё административное и торговое значение.

К концу XIX века кремлёвские стены начали разрушаться, а при Николае II были окончательно разобраны, но сегодня кремль восстановлен в первозданном виде.

Пешеходный мост через реку Туру построен в конце 1940-х годов по проекту немецкого военнопленного инженера Ланге. При его строительстве воспроизведена старорусская технология ряжей. Сегодня этот мост не только связывает берега, но и служит популярной смотровой площадкой и сам по себе является интересным объектом.

Крутая лестница от моста ведёт напрямую ко входу в кремль.

Около входа в верхотурский кремль стоит живописный Свято-Троицкий собор. Каменный собор строился соликамскими мастерами с 1703 по 1709 год. В 1777 году на колокольне собора установили часы с семью колоколами. Эта постройка является самым старым каменным храмом Свердловской области. Правда, на этот титул претендует также Свято-Троицкий храм в Алапаевске, построенный в 1702 году, но в XIX веке тот полностью перестраивался.

Хотелось бы гордо заявить, что это единственный храм, да и архитектурный шедевр Свердловской области, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, увы, его включение только обсуждалось, и решения до сих пор не принято, однако, в 1959 году в Гааге его признали в числе наиболее значимых архитектурных памятников мира.

Троицкий собор поражает своей красотой, тут и каменное кружево и изразцы. Его влияние на архитектуру неоспоримо, это первый барочный храм Урала и Сибири, отсюда барокко начало своё торжественное шествие по региону

Южные ворота ведут на территорию кремля.

Считается, что построенное в 1699 году на территории кремля каменное здание для амбаров — самое старое из сохранившихся каменных строений на всём Урале.

Уездное казначейство — памятник архитектуры XVIII—XIX вв. еков. Здание является одним из главных исторических объектов, составляющих архитектурное наследие Верхотурского кремля. Казначейство отражает особенности административного устройства и финансовой системы уездного центра того времени.

В 1712 году по указу Петра I и поручению губернатора Сибири Матвея Гагарина в Верхотурье установлен верстовой столб. Отсчёт вёрст Бабиновской дороги до Туринска и Соликамска начинался отсюда.

Пороховой погреб — реконструкция инженерного сооружения, существовавшего в Верхотурье с XVII века. Изначально погреб был деревянным и использовался для хранения пороха, а также иногда казны, под охраной стрельцов и казаков. Позднее был построен каменный погреб, при строительстве которого были адаптированы идеи французского фортификатора маршала Вобана. Каменный погреб служил хранилищем до XIX века. Надземную часть разобрали, а погреб засыпали именно поэтому он идеально сохранился. Воссоздание порохового погреба было завершено несколько лет назад.

Северная башня была построена в 1705-1710гг. В 1827 году верхотурский городничий сообщал пермскому губернатору, что башня стоит без кровли, кладка по зубцы, а местами и ниже, была разрушена. В 1854 году обветшавшую башню разобрали, в 2017 году башню реконструировали на изначальном фундаменте.

В здании пожарного депо сегодня расположены выставочные залы верхотурского музея-заповедника, а в одноэтажном здании присутственных мест театр.

За символическую плату можно попасть на самый верх Смотровой башни.

Кремль имеет размеры 125 на 194 метра и считается самым маленьким в России. Небольшой размер объясняется и тем, что к моменту постройки он уже не имел военного значения и по факту был укреплённой усадьбой воеводы.

Кремль имеет крепостные стены с запада, севера и востока. Южная стена была образована зданиями амбара, караульни, поварни и приказных палат.

Западная стена с башнями выходит к Туре.

С восточной стороны в стену встроен Свято-Троицкий собор, своей колокольней он стоит уже в кремле.

Кремль неоднократно перестраивался. В самом начале XIX века караульня, поварня и приказные палаты перестроены в пожарное депо и присутственные места (на переднем плане), на месте дома воеводы построили здание земского и уездного судов (красное здание слева).

Кремль выполняет административную функцию до сих пор. В здании суда размещается Дума и Администрация города, а в амбарах некоторые административные отделы.

Верхотурье и Тюмень стоят на одной реке, по прямой между ними 330 километров.

Тура считается самым длинным притоком Тобола и судоходна на большей части своего 1030-ти километрового маршрута. Река стала местом основания пяти старинных городов Сибири, с неё Ермак начинал свои великие завоевания. 700 километров водного пути от Верхотурья до Тюмени, это многие века людских историй, судеб и легенд.

Часть северной стены ещё предстоит восстановить.

Ворота в северной стене открывают вид на другую доминанту города, но об этом в следующей части.

В северо-восточном углу кремля расположен верхотурский тюремный острог.

Верхотурский кремль никогда не имел военного значения, к моменту его возведения границы государства отступили далеко на восток. Кремль, это символ торжества царской власти и непоколебимости российской государственности на Урале.

Свято-Троицкий собор, это настоящий символ Верхотурья.

Один из первых каменных храмов Зауралья и старейший на Урале на весь XVIII век стал образцом для строительства многих сибирских храмов.

В соборе воедино слились черты московской архитектуры конца XVII века и народного зодчества.

Через северные ворота выходим на городскую площадь.

Городская площадь — достопримечательность относительно недавняя. Но красиво оформленная территория не только объединяет архитектурные ансамбли и является стартом многих туристических маршрутов по городу. Это его душа, исторический центр, который прекрасно передает атмосферу прошлого.

Центральная площадь объединяет архитектурные ансамбли кремля и Николаевского мужского монастыря, но рядом с площадью есть и интересные гражданские объекты.

Здание общественного собрания на центральной площади построено в 1915 году. В его архитектуре прослеживается переход от эклектики к «кирпичному стилю». С 1991 года зданию присвоен статус памятника архитектуры регионального значения.

Протяжённый и сложный фасад исторического здания обращён на городскую площадь. Вначале это был одноэтажный дом купца Путимцева. Затем, после надстройки вторым этажом, дом решили назвать «Здание общественного собрания». Планировалось, что в его помещениях будет собираться народ в различные сообщества — чтение и обсуждение книг, просмотр кино, которое становилось популярным. В этом здании появилась первая библиотека, работает она и сейчас. Сегодня это здание привлекает не только своей интересной архитектурой, но и культурными мероприятиями и вечерами, которые в нём проводятся.

Правее от общественного собрания расположен центр культуры. Само здание старое, но реконструированный фасад адаптирован к общей застройке площади.

Через дорогу женская гимназия. Здание состоит из двух объёмов, северного, построенного в 1906 году и южного, построенного в 1917 году. Из городской застройки оно выигрышно выделяется постановкой на горном рельефе, двухэтажный на цокольном этаже объём, кирпичный и неоштукатуренный, врезан в откос рельефа. Сегодня здесь расположена городская гимназия.

Улица Карла Маркса одна из центральных в Верхотурье, здесь есть много интересного. Под карнизом дома № 5 надпись «1961 г.» указывает на дату постройки, но первый этаж на высоком цоколе явно построен до революции.

Напротив, в четвёртом доме, расположен магазин.

В 2019 г. с целью сохранения, возрождения, изучения и развития Народных Художественных Промыслов, преемственности и развития туризма в историческом здании постройки конца XIX века на ул. К.Маркса 7 состоялось открытие Дома промыслов и ремёсел.

Соседня улица Ленина не менее интересная. Дом купца Лапина на ул. Ленина, 1 изначально имел интересную круглоскатную крышу. К сожалению, в 1912 году лавка горела и сильно пострадала от пожара. От лавки остались только стены. Сохранился лишь двухэтажный особняк, перестроенный под гаражи. Какое-то время в нём была пожарная часть. Сейчас это магазин, но прежний вид этого интересного здания сохранился только на фото из музейных архивов.

Следом здания лавки и магазина Мухлыниных. Здесь представляет интерес не столько сами здания, сколько история фамилии Мухлыниных и её значение для Верхотурья. Это было самое известное купеческое семейство в городе, и её члены были почётными жителями. Отец семейства Иван Александрович был первым городским главой, основавшим на собственные деньги городскую библиотеку и трёхклассовое училище, первое в городе. А жалование городского главы отдавал бедным.

Дочь его, Вера Ивановна, как раз владелица лавки и соседнего магазина, была не только успешным предпринимателем, но и занималась благотворительностью, организовав приют для детей-сирот. А брат её, Алексей Иванович организовал издание «Словаря Верхотурского уезда» в 1910 году. Книга была фундаментальным сборником знаний о географии, экономике, и социальном положении края.

Казённый винный склад в следующем квартале считается первым производственным комплексом в городе. Здание возведено в 1906 году и представляет собой Н-образное соединениё трёх корпусов. Здесь производили алкогольную продукцию, которую распространяли и в Пермской губернии. В 1914 году прошли многочисленные беспорядки и волнения на алкогольной почве. По губернии случилось много нападений на винные склады. Особенно это волна захлестнула Верхотурье, где народ с требованием отпустить больше вина, чуть не разгромил Казённый винный склад. Благо полиции удалось его отбить.

Здание казенного склада — удачный образец архитектурного ансамбля начала ХХ века, который был повторен в нескольких городах России, например, в Тобольске.

Прогуливаясь по старинному городу самостоятельно, можно случайно открыть для себя предметы или объекты, на которые давно уже никто не обращает внимания. В самостоятельных путешествиях существует возможность получить полноценное удовольствие от прогулки по Верхотурью.

Пора возвращаться на площадь, в гостиницу, она тоже повторяет традиции краснокирпичного строительства.

В статье использованы собственные фотографии.

