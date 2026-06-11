Города как люди. Каждый имеет свой облик, свою неповторимую судьбу. Не исключение и город Реж. Это не просто город с типичной судьбой уральского города-завода. Он обладает чертами, делающими его неповторимым и узнаваемым среди городов-собратьев, ведь режевское железо, самоцветы, и даже сказки известны на весь мир!

Реж — небольшой город в Свердловской области, основанный в конце XVIII века как поселение при железоделательном заводе. Сегодня он обладает не только промышленным, но и туристическим потенциалом: сюда едут, чтобы посмотреть на сохранившуюся старинную архитектуру и на живописную природу в окрестностях города.

Отсчёт своей истории Реж ведёт с 1773 года, когда у подножия Орловой горы один из крупнейших заводчиков XVIII века Савва Яковлев заложил чугуноплавильный и железоделательный завод.

К середине XIX века Режевский завод стал одним из круплейших предприятий Урала. Вскоре о нём стало известно далеко за рубежом. На всемирной выставке в Париже листовое железо из Режа экспонировалось наряду с высокими достижениями промышленных предприятий Европы и было удостоено золотой медали. Оно обладало замечательными свойствами: не ржавело, не требовало покраски, отличалось необыкновенной ковкостью и долгим сроком службы. Больше ни один завод ни на Урале, ни в Европе не мог добится такого качества, разгадать его секрет смогли только в XX веке.

Водохранилища и пруды есть в каждом заводском уральском городе, но Режевской пруд один из самых живописных. Построили его для снабжения энергией молотов и кузнечных мехов заводов. Город раскинулся на двух берегах пруда, а в верховьях сохранилась почти первозданная природа.

Реж запомнится туристу не только рукотворными достопримечательностями, но и памятниками природы. Здесь начинается настоящий горный Урал, берега реки и пруда изобилуют скалами и утёсами.

Скалы вдоль реки Реж представляют собой выдающиеся природные образования, сформировавшиеся в результате длительных геологических процессов, связанных с образованием Уральских гор более 300 миллионов лет назад. Эти скальные массивы сложены преимущественно известняками, песчаниками, диабазами и гранитами, и на их поверхности часто встречаются окаменелости древних морских организмов, таких как морские лилии, кораллы, брахиоподы и трилобиты. Некоторые скалы достигают высоты 40 метров и протяжённости до 300 метров. На отдельных участках скал сохранились древние наскальные рисунки, что придаёт им дополнительную археологическую ценность. Всего вдоль берегов реки насчитывается более 60 крупных и средних скал, многие из которых имеют статус памятников природы и связаны с местными легендами и преданиями.

Скалы «Пять братьев», «Белый камень», «Адуй камень», «Шайтан камень» одни из самых известных.

Уральские горы чрезвычайно богаты полезными ископаемыми, но их подлинной ценностью являются самоцветы. Россыпи турмалинов, изумрудов и аметистов, жилы топазов, горного хрусталя и сапфиров, рубиновые и берилловые копи, месторождения золота и алмазов прославили регион на весь мир! Сегодня эта территория носит название «Самоцветная полоса Урала» и Реж расположен в самом её центре.

Реж совсем небольшой, здесь нет и 40000 человек, но посмотреть всё-же есть на что.

По ключевым достопримечательностям идёт туристический маршрут — Красная линия Режа. Стартует пешеходный маршрут от здания почты, где расположен верстовой столб. Сюда же и возвращается, замыкая «Красную линию». Его длина составляет 3,2 километра. На маршруте можно познакомиться с самыми яркими историческими событиями и достопримечательностями города.

Центром города до революции была Базарная площадь, центр Режа расположен здесь и сейчас. В 1837 году жители обратились к хозяину заводов Алексею Яковлеву с просьбой построить каменный приходской храм в центре посёлка. Предприниматель, владевший промышленной империей, уступавшей лишь Демидовской, был прижимистым, он не одобрил подобных планов: «Когда придёт время, то предпишу». Такое время наступило через 10 лет: по проекту архитектора Уральского горного правления К. Г. Турского, одного из известнейших уральских архитекторов, началось возведение однопрестольного каменного Богоявленского храма. Работы велись с 1847 по 1860 год, когда была освящена Богоявленская церковь. Наряду с Господским домом храм стал главным памятником эпохи классицизма в Реже.

Турский в то время создал не только архитектурную доминанту поселка, на десятилетия он предопределил политический, официальный центр Режа. До революции на площади перед храмом режевляне будут собираться во время самых важных для них и для всей страны событий. В годы Гражданской войны большевики, по подобию Красной площади в Москве, попробуют создать на площади некрополь для революционных героев. Позднее здесь установят трибуну, и все митинги и демонстрации будут проходить на этой площади. Именно здесь установят памятник Ленину, и именно перед бывшей Богоявленской площадью в середине XX века возведут здание горкома КПСС (ныне администрация города).

В 1930 году Богоявленский храм закрыли, некоторое время в здании действовал кинотеатр, Дом социалистической культуры, организовывались танцы, а осенью 1949 года здание передали агрошколе. В перестроенное здание храма заселилось училище, а в его прежнем здании открылся музей. И сегодня стены строительного техникума хранят в себе кладку старинной церкви. Пилястры (вертикальные выступы на стене в виде колонн), украшавшие Богоявленскую церковь, до сих пор видны на фасаде здания техникума со стороны улицы Красноармейской.

Церковь в центре города всё-же есть. В 1997 году в старинном особняке, который до революции принадлежал купцу Бороздину освятили новый храм в честь святого Иоанна Кронштадтского. С 2019 года началась реставрация здания, храм получил новый большой купол и звонницу. Новый храм, который продолжил историю старинной Богоявленской церкви старого Режевского завода, стал одним из главных украшений центра города.

Недалеко от Богоявленской церкви возвели дом для батюшки (ныне редакция газеты «Режевская весть»), который стал также важным местом духовного общения. Улица Красноармейская, где находился дом священнослужителя, до революции носила название Поповской.

Реж — город печатников, в небольшом городке несколько крупных типографий. Известный журнал «Крестьянка» с детским приложением «Пятнашки» в конце девяностых годов печатался на Режевской типографии, этот факт мне известен из детства.

До середины XIX века режевские рабочие, как правило, были крепостными. С 1861 года была организована Режевская волость, а её органом самоуправления стало волостное правление. В 1880-х годах для волостного правления было построено каменное здание, оно располагалось на Базарной площади и замыкало перспективу Покровской (Советской) улицы.

Здание было очень заметным из-за пожарной каланчи. До наших дней каланча не сохранилась, да и архитектура здания была упрощена в советское время.

В торговой лавке О.Т.Балакиной и поныне расположен магазин.

В самой высокой точке города — на Орловой горе — расположен каменный храм Иоанна Предтечи. Церковь была заложена на месте старой деревянной часовни в конце XIX века, строительные работы завершились в 1902-м году. Даже в годы советской антирелигиозной кампании храм оставался открытым, только в 1941-м службы были приостановлены. Храм построен в русско-византийском стиле. В разработке проекта принимали участие архитектор Сергей Сергеевич Козлов и академик архитектуры Юрий Осипович Дютель, при проектировании был использован образцовый проект Константина Андреевича Тона.

На другой стороне пруда, рядом рядом с Монументом Трудовой и Боевой славы, в доме 34 на улице Советской, находится здание бывшего двухклассного училища. Оно строилось на пожертвования горожан в конце XIX — начале XX века и было открыто в 1901 году. В 1909-м на базе училища появилась первая в Реже библиотека. Сейчас в здании работает городская общеобразовательная школа.

Здание училища — одно из самых красивых в городе и является памятником эклектичного стиля. Фасад богато украшен декоративными деталями, из-за этого местные жители назвали здание «пряничком».

Реж основан как посёлок в 1773 году, после того, как Савва Яковлевич Яковлев получил разрешение Берг-коллегии построить в верховье реки Реж чугуноплавильный и железоделательный завод. Савва Яковлев в конце XVIII века был крупнейшим российским предпринимателем, а Режевской завод его крупнейшим детищем.

Всего на Урале Савва Яковлев построил 6 предприятий, а также купил 16 заводов. Своего расцвета производство на заводе достигло при внуке Саввы, Алексее Яковлеве (1804—1849 годы). В это время качество режевского кровельного железа считалось эталонным, о чём писали в 1835 году в журнале «Горное дело», а в 1824 году во время пребывания в Екатеринбурге им восхитился сам император Александр I.

В начале XX века на Режевском заводе, как и во всей уральской металлургии, начался кризис. В 1911 году Режевской завод закрылся. Первая мировая война, затем Гражданская война, трудности послереволюционного периода значительно ухудшили жизнь режевлян, но город продолжал жить. У горожан появилось новое занятие — старательство.

Самоцветная полоса Урала — условное название территории, узкой лентой протянувшейся с юга на север более чем на сто километров вдоль восточного склона Среднего Урала в верховьях рек Нейва, Реж и Адуй. Здесь впервые открыто более 150 минералов, горные породы содержат более половины элементов таблицы Менделеева, а богатые месторождения почти всех известных драгоценных камней прославили Урал на весь мир. По словам академика А.Е.Ферсмана:

Трудно во всём мире найти другой уголок земного шара, где было бы сосредоточено большее количество ценнейших драгоценных камней.

Драгоценные камни здесь добывают больше 350 лет, история Самоцветной полосы началась в 1668 году с находок цветных камней, сделанных рудознатцами братьями Тумашевыми в районе Мурзинской слободы на реке Нейве. Слухи о находках братьев Тумашевых заставили многих крестьян пойти на поиски дорогих камней.

В конце XVIII века упоминания об уральских самоцветах стали появляться всё чаще. В XIX столетии адуйские копи прославились своими аметистами и бериллами. В 1810 году жители Шайтанки (ныне село Октябрьское) братья Кузнецовы нашли красные турмалины. В 1815 году здесь были заложены копи Мора, турмалины из которых ценились благодаря своему насыщенному цвету.

В конце XIX века в россыпях у деревни Колташи и села Шайтанка были отмечены находки сапфиров, рубинов и алмазов. В 1900 году была открыта редчайшая по богатству и качеству турмалиновая жила около села Липовского. Местный крестьянин П. Русин во время пахоты случайно выкопал из земли «какие-то красивые камушки», после чего в селе началась турмалиновая лихорадка. Многие крестьяне не знали истинной ценности уральских самоцветов, сбывали их почти за бесценок или пропивали в кабаках.

Хозяйка медной горы, Малахитовая шкатулка, Серебряное копытце, Горный цветок и другие сказы известны нам с детства. Написал их Павел Бажов, собиравший уральский фольклор в 1930-х годах. Самоцветная лихорадка улеглась, давно заброшены копи, да и простых старателей больше не встретить, лишь «Сказы Бажова», ставшие культурным достоянием Самоцветной полосы Урала, передают нам атмосферу, царившую когда-то в этих уникальных местах.

Среди жителей самоцветных сёл и деревень были и истинные знатоки и ценители камня. Некоторые из них выполняли ответственные государственный заказы, заказы Императорского двора, королевских дворов Европы и Ватикана. Больше всех среди горщиков прославился Данила Зверев из деревни Колташи. Именно он подбирал камни и участвовал в изготовлении методом флорентийской мозаики знаменитой карты Франции, презентованной Николаем II Французской республике в эпоху сближения двух стран перед Первой мировой войной, вместе со своими сыновьями подбирал каменья для карты индустриализации СССР, для Мавзолея В.И.Ленина и звёзд Московского кремля.

Данила Зверев стал прообразом Данилы-Мастера из сказов Павла Бажова. Бажов был лично знаком со Зверевым и один из своих сказов «Далевое глядельце» посвятил знаменитому горщику. 20 октября 2025 года в Центральном парке города Режа установлен памятник Даниле Звереву в детском возрасте «Юный горщик смотрит на звезды». Создатели памятника также называют новую скульптуру памятником Мечте.

В городе создан минералогический музей, который организует экскурсии на старинные самоцветные копи, где происходит знакомство с технологией добычи камня, кроме того, туристы занимаются поиском в отвалах коллекционных камней. В музее можно увидеть более тысячи самоцветов и других экспонатов.

Режевской минералогический музей находится в бывшем особняке заводоуправителя или Господском доме, который связан с именем Тита Поликарповича Зотова, писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк назвал его одним из первых королей русского золота, он стал одним из первых героев золотой лихорадки, вспыхнувшей сперва на Урале и охватившей в дальнейшем Сибирь и Северную Америку. Особняк на берегу пруда считается одним из старейших зданий в городе, ему больше 200 лет. Дом оформлен в классическом стиле, украшен большой угловой ротондой с круглым куполом которые редки на Среднем Урале.

Многие самоцветы были впервые открыты на Урале, среди них крокоит, уваровит, полихромный турмалин, фенакит, ильменит, планерит, перовскит, а месторождение шайтанского переливта и вовсе единственное на планете.

Пещера «Чёрный кот» расположена недалеко от города и известна тем, что полностью сложена из мрамора.

Шайтанский переливт встречается только в Реже.

13 февраля 1995 года в Реже образован государственный природно-минералогический заказник «Режевской». Основная его задача: охрана минералогических объектов, а именно старых и новых копей аметистов, топазов, изумрудов, опала, турмалинов и др. Под охраной находится более 60 копей. Он также является комплексным заказником по охране охотничьих видов животных. Заказник «Режевской» включает в себя южную, самую богатую, часть Самоцветной полосы Урала. Площадь заказника 330 кв.километров, его протяжённость 32 км., а ширина 10-12 км., в пределах заказника 3 участка: Шайтанский, Адуйский и Липовский.

Липовский участок заказника самый доступный, он расположен в полутора десятках километров от Режа, с трассы на Невьянск до кордона ведёт новая дорога с благоустроенной парковкой. По заказнику проходит несколько туристических маршрутов, которые можно пройти самостоятельно или в сопровождении сотрудника учреждения.

История освоения Липовского месторождения началась в 1900 году, когда крестьянин Пётр Русин обнаружил на пашне россыпи турмалинов. Добыча велась в кустарных шахтах и ямах глубиной до 20 метров, помимо турмалинов в них встречались топазы, аметисты, бериллы и аквамарины. Пика добыча достигла в 1920 годы, когда городская промышленность переживала глубокий кризис.

Первое сообщение о наличии в районе Режа никелевых руд поступило в 1924 году от инженера Ф. М. Кондыкина, обследовавшего Голендухинское железно-рудное месторождение. В 1930 году геологоразведочное бюро Уфалейского никелевого комбината начало разведку на никелевые руды в районе Режа и они увенчались успехом. Режевской никелевый завод стал вторым в Советском Союзе предприятием никелевой промышленности после Верхнеуфалейского. Оказалось, что именно примесь никеля в железной руде придавала те отменные качества, которыми славилось режевсое железо.

Советскому государству никель был важнее самоцветов, так на смену Липовским копям пришёл Липовский никелевый карьер. Поговаривают, что добываемая руда блестела и переливалась от турмалинов, но все они шли в плавку.

К 1991 году запасы руды, но не турмалинов, истощились, при должном везении самоцветы здесь можно найти и сейчас.

Заброшенный карьер быстро наполнился водой и превратился в самый глубокий водоём Свердловской области, достигающий глубины 120 метров. Карьер известен необычным бирюзовым оттенком воды и живописными пейзажами.

Склоны карьера сложены уникальными разноцветными глинами.

Территория заказника отличается великолепными пейзажами и нетронутой природой. Густые леса, чистые реки, озёра и величественные скалы — всё это тоже можно назвать богатством заказника.

В городе есть и другие достопримечательности: здание заводоуправления Режевского железоделательного завода, дом купца Н.И.Замятина, дома подрядчика Режевского завода А.П.Ушакова и специалиста по оценке качества руды А.В.Соколова. Можно посетить художественную галерею, многочисленные фестивали, туристические комплексы или термальный курорт «Баден-Баден», самый известный в Свердловской области.

Новые времена накладывают свой отпечаток на облик города. Реж развивается, благоустраивается, для горожан доступны современный ледовый дворец, дом культуры и многое другое.

Посетив Реж турист не только погуляет по фантастически живописным окрестностям, познакомится с архитектурными и историческими достопримечательностями, но и обогатит свой кругозор. А всё потому, что Реж не просто город…

Напоследок впору вспомнить стихи режевской поэтессы С.Н.Рыжовой: «Тихий неприметный городок… Великих городов его минула слава… Поверьте мне, что на таких как он, из века в век и держится Держава!

В статье использованы собственные фотографии и фото из открытых источников.

Продолжение следует…

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