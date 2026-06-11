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Ростех: антидроновая система «Зубр» заступила на боевое дежурство
Антидроновая система «Зубр» уже заступила на боевое дежурство и отлично себя зарекомендовала. Об этом сообщили в Ростехе на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.
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