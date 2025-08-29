© www.gov.spb.ru

В Северной столице студенты и преподаватели Колледжа судостроения и прикладных технологий начнут новый учебный год в обновленном учебном здании. Здание на Кронштадтской улице 1965 года постройки уже не соответствовало требованиям современного образовательного процесса.

Проект реконструкции был включён в Адресную инвестиционную программу Санкт Петербурга. В ходе реновации учебно-производственный корпус соединили с учебным корпусом двенадцатиметровой галереей. Площадь здания увеличилась практически в 2 раза – с 8,7 тысяч кв. метров до 15,5 тысяч кв. метров. Колледж также получил современную материальную базу: учебные кабинеты и мастерские, которые оборудованы по последнему слову техники, новейшие станки, 3-D принтеры.

Появились производственные мастерские со станками ЧПУ, лаборатории аддитивных технологий и беспилотных систем.

Для студентов создано мощное спортивное ядро, включая современный бассейн. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен подъёмник в чашу бассейна. Таким образом город создал новый современный образовательный центр, отвечающий самым высоким требованиям отрасли.

Это уже принесло практический результат – приём на первый курс в этом году вырос в два раза.

Колледж станет базовым для соревнований чемпионата профессионального мастерства по сварочным технологиям, информационной безопасности, блокчейн-технологиям и ряду других.

Также при открытии состоялась высадка молодых клёнов на аллее 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во внутреннем дворе учебного заведения.

Сегодня Колледж судостроения и прикладных технологий входит в тройку лидеров по национальным рейтингам трудоустройства выпускников.

История учреждения началась 15 мая 1880 года, когда на Васильевском острове на базе Балтийского акционерного общества была открыта ремесленная школа, в которой было 2 преподавателя и обучалось 50 человек.

В 1899 году школа завода из ремесленной была реорганизована в низшую Техническую трехклассную школу. С 1940 года на базе завода «Судмех» создаётся крупнейшее в стране образовательное учреждение по подготовке рабочих для судостроения — Ремесленное училище №1. В нем обучается уже 3500 человек.

Во время Великой Отечественной войны 400 преподавателей и учащихся ушли добровольцами на фронт. Но учебный процесс не прерывался, и училище подготовило почти три с половиной тысячи судостроителей. Сами учащиеся также выпускали оборонную продукцию. Более 500 человек из числа педагогов и студентов были награждены орденами и медалями за защиту и восстановление Ленинграда.

В 1963 году Ремесленное училище №1 было преобразовано в Профессионально-техническое училище №25, которое одним из первых в Ленинграде начало подготовку квалифицированных рабочих со средним образованием.

Сейчас Колледж судостроения и прикладных технологий — это три учебных и два производственных корпуса, современная учебно-производственная база, где проходят профессиональную подготовку 1500 человек.

