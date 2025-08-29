Подпишись
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «Р-Флот. Судостроение» сдал 2 судна-бонопостановщика проекта RBT2006

Судостроительный завод «Р-Флот» (Нижегородская область) завершил строительство судов проекта RBT2006 для «Транснефти». Суда переданы заказчику.

Суда проекта RBT2006 предназначены для локализации разлива нефти или нефтепродуктов путём постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров. Аварийно-спасательные работы проводятся с температурой вспышки более 60 °C.

Основные характеристики судна-бонопостановщика проекта RBT2006:
Длина габаритная 19 м
Ширина габаритная 5,5 м
Высота борта 2,6 м
Осадка 1,25 м
Водоизмещение при осадке по ГВЛ 95 т
Мощность главных двигателей 2 x 354 кВт
Экипаж 2 чел.
Спецперсонал 2 чел.

Источник: rfclass.ru

