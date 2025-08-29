СЗ «Р-Флот. Судостроение» сдал 2 судна-бонопостановщика проекта RBT2006
Судостроительный завод «Р-Флот» (Нижегородская область) завершил строительство судов проекта RBT2006 для «Транснефти». Суда переданы заказчику.
Суда проекта RBT2006 предназначены для локализации разлива нефти или нефтепродуктов путём постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров. Аварийно-спасательные работы проводятся с температурой вспышки более 60 °C.
|Основные характеристики судна-бонопостановщика проекта RBT2006:
|Длина габаритная
|19 м
|Ширина габаритная
|5,5 м
|Высота борта
|2,6 м
|Осадка
|1,25 м
|Водоизмещение при осадке по ГВЛ
|95 т
|Мощность главных двигателей
|2 x 354 кВт
|Экипаж
|2 чел.
|Спецперсонал
|2 чел.
