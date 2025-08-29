1 день назад 107 — оцените публикацию — Katamaran Судостроение и судоходство СЗ «Р-Флот. Судостроение» сдал 2 судна-бонопостановщика проекта RBT2006 Судостроительный завод «Р-Флот» (Нижегородская область) завершил строительство судов проекта RBT2006 для «Транснефти». Суда переданы заказчику. © rfclass.ru Суда проекта RBT2006 предназначены для локализации разлива нефти или нефтепродуктов путём постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров. Аварийно-спасательные работы проводятся с температурой вспышки более 60 °C. Основные характеристики судна-бонопостановщика проекта RBT2006: Длина габаритная 19 м Ширина габаритная 5,5 м Высота борта 2,6 м Осадка 1,25 м Водоизмещение при осадке по ГВЛ 95 т Мощность главных двигателей 2 x 354 кВт Экипаж 2 чел. Спецперсонал 2 чел.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈