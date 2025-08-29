На птицефабрике в Нижегородской области построили бройлерную площадку
Бройлерную площадку сделали на территории птицефабрики «Павловская» в Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это позволит региону увеличить уровень самообеспеченности качественным мясом птицы на 20%.
Как рассказал генеральный директор птицефабрики Антон Романов, площадь нового объекта составляет 40 тыс. кв. м. За 40 дней бройлерная площадка дает региону более 2 тыс. тонн мяса птицы. Это возможно в том числе за счет автоматизации всех процессов.
Романов также добавил, что компания долго готовилась к такому расширению производства. Этому проекту предшествовал ряд других, без которых было бы невозможно сделать большой шаг в развитии бройлерного птицеводства. Например, на птицефабрике запустили вторую очередь инкубатора, увеличили мощность комбикормового завода и реализовали несколько проектов в убойном цехе.
Основная цель нацпроекта — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.
