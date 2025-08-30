Девять фрезерных обрабатывающих центров пополнили цеха Иркутского авиационного завода
Девять фрезерных обрабатывающих центров с отечественным числовым программным управлением пополнили цеха Иркутского авиационного завода (ИАЗ). Важная особенность новых станков – в рамках программы импортозамещения на них установлено ЧПУ российского производителя «Мехатроника».
Как рассказали на предприятии, новые центры уникальны тем, что имеют пять координат, а не три, т.е. поворотно-наклонный стол крутится на 360 градусов и наклоняется в разных плоскостях под разными углами. Деталь или режущий инструмент перемещаются по пяти осям одновременно. Это позволяет сотруднику изготавливать более сложные изделия. Они обрабатываются со всех сторон, в процессе их не нужно снимать и переставлять. Станки предназначены для изготовления деталей в интересах программы МС-21.
"Обрабатывающие центры имеют высокую производительность. В комплекте каждого станка идут две сменные паллеты. Пока одна деталь обрабатывается, на вторую паллету устанавливается следующая. Это позволяет уменьшить время простоя на момент закрепления деталей для оператора, кроме того, предусмотрена роботизированная система подачи паллет. Такого на нашем заводе еще не было", – рассказывает Владимир Сухопара, ведущий инженер по обслуживанию и ремонту оборудования.
В ближайшее время на ИАЗ приедут специалисты компании-разработчика для настройки оборудования.
В рамках обновления станочного парка новое оборудование установлено во многих подразделениях механосборочного производства.
