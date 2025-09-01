29 августа Группа ПОЛИПЛАСТИК запустила на «Жуковском трубном заводе» (ЖТЗ) в Калужской области первое в России производство гофрированных труб КОРСИС внутренним диаметром 1200-1400 мм. Их отличием является более высокая скорость и менее ресурсоемкая технология производства за счет изготовления трубы с кольцевым полым профилем. В активе российских и зарубежных производителей нет труб такого большого размера в сочетании с такой кольцевой жесткостью и материалоемкостью.

Запуск производства осуществлен в рамках инвестиционного соглашения между Правительством Калужской области и Группой ПОЛИПЛАСТИК, подписанного в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Также в рамках данного соглашения на ЖТЗ запустили производство труб из полипропилена РИДЖПАЙП в широком диапазоне диаметров – от 110 до 400 мм.

Совокупные инвестиции компании в реализацию инвестиционного проекта по расширению мощностей завода для производства инновационных полимерных труб составили более 320 млн рублей.

В рамках подготовки к открытию новых производств на предприятии была проведена модернизация и установлено новое оборудование. Мощность линии КОРСИС 1200-1400 мм превысит 6,4 тысячи тонн труб в год, объем выпуска труб РИДЖПАЙП может достигать 2,6 тысяч тонн в год.

«Используя наш научно-производственный потенциал, мы локализовали в Калужской области производство инновационной полимерной продукции, которая высоко востребована для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь, в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта новая даже по международным меркам полимерная продукция расширит перечень эффективных решений для создания систем водоотведения для разных отраслей», – подчеркнул вице-президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилл Трусов.

Двухслойные гофрированные полимерные трубы КОРСИС отличаются высокой стойкостью к истиранию, отсутствием коррозии и биообрастания, имеют небольшой вес и удобны в монтаже. Их гладкий внутренний слой обеспечивает высокую пропускную способность трубопровода, а профилированная наружная поверхность гарантирует устойчивость трубопровода к динамическим и статическим нагрузкам. Трубы РИДЖПАЙП имеют структурированную стенку и литьевой раструб, отличаются увеличенной ударопрочностью. Данные виды труб производятся из отечественного полимерного сырья, что гарантирует импортонезависимость, а также имеют длительный срок службы – более 50 лет. Продукция является современным высокотехнологичным решением для строительства сетей безнапорной ливневой, промышленной и хозяйственно-бытовой канализации.