Открыт новый корпус кампуса мирового уровня в Новосибирске
29 августа в Новосибирске состоялось торжественное открытие корпуса поточных аудиторий Новосибирского государственного университета (НГУ) — один из объектов второй очереди современного кампуса, строящегося в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Новый учебный корпусрасчитан на 1 тысячу 700 студентов. Самая большая аудитория – на 400 человек. Корпус поточных аудиторий — самое большое здание их трех объектов второй очереди нового кампуса НГУ. Площадь корпуса составляет более 15 тыс. кв. метров.
Всего в этом году по программам высшего образования всех уровней в НГУ установлено более 2 тысяч бюджетных мест. Согласно промежуточным итогам приемной кампании более 14,8 тысяч абитуриентов на все уровни высшего образования подали свыше 36,7 заявлений. Топ-5 направлений подготовки по количеству бюджетных мест: Информатика и вычислительная техника, Физика, Математика и механика, Геология, Математика и компьютерные науки.
