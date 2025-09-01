© rushydro.ru

Мощность Воткинской ГЭС увеличилась на 15 МВт и составляет 1135 МВт. Это стало возможным в результате замены гидроагрегата со станционным номером 6 в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Непосредственная замена гидроагрегата № 6 была закончена в мае 2025 года. К настоящему времени завершена процедура документального подтверждения изменения мощности гидроагрегата. Результатами комплексных испытаний с целью определения общесистемных технических параметров и характеристик подтверждено увеличение с 1 сентября 2025 года мощности гидроагрегата со 100 до 115 МВт.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов гидроэлектростанции, соответствующий договор был подписан с российским энергомашиностроительным концерном «Силовые машины» в 2014 году. Сейчас на станции заменены уже девять гидроагрегатов, ведется обновление последнего, десятого агрегата – со станционным номером 9. После полной замены гидросилового оборудования мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 14 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 146 гидротурбин и 154 генератора, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.