© img.geliophoto.com

В Красноярском крае находится филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский», где добывают около 4 млн тонн угля в год. Практически весь уголь используется на Назаровской ГРЭС, второй по мощности из всех тепловых электростанций Сибири.

Уголь в Назаровском разрезе добывают открытым способом — сначала снимают вскрышную породу, а затем разрабатывают пласты угля. В добыче участвуют огромные горнодобывающие машины величиной с многоэтажный дом — вскрышные роторные комплексы, одноковшовые, шагающие и роторные экскаваторы. Когда-то на разрезе работал самый большой в мире шагающий экскаватор с ковшом объёмом 100 кубометров.

1. Строительство угольного разреза «Назаровский» началось в 1947 году. Вскоре выяснилось, что месторождение сильно обводнённое, а пласт угля является водоносным горизонтом. На вскрыше тонули экскаваторы, проседали железнодорожные пути, размывало дороги, а после обильного таяния снегов разрез заполнялся водой. В 1951 году работы завершили — сделали въездную траншею, разрезную траншею, построили железнодорожные пути со вскрыши на внешний отвал. А на разрезе приступили к работе машины-гиганты.

2. Роторный экскаватор SRs(K)-4000 отрабатывает основной вскрышной уступ высотой до 36 метров. Эта машина — ключевое звено в технологии вскрышных работ Назаровского разреза, на долю которой приходится до 60% всей вскрыши. Экскаватор изготовила компания TAKRAF (ГДР).

Комплекс состоит трех машин — экскаватора, перегрузочной машины и отвалообразователя. В развёрнутом виде длина составляет почти полкилометра. Расшифровка SRs(K)-4000 — экскаватор гусеничный поворотный холодного исполнения с производительностью до 4000 кубометров в час.

3. Эта огромная машина может перемещаться сама — экскаватор передвигается на гусеничных парах со скоростью 120-150 м/мин. Ходовое устройство выполнено в виде шестигусеничной ходовой тележки с поворотными направляющими гусеницами. Шесть гусениц образуют опорный треугольник: две пары на подвижной стороне, одна на неподвижной. Это даёт возможность машине передвигаться в любое горизонтальное положение. Длина каждой гусеницы 13 метров, ширина — 4 метра. Гусеница состоит из 51 трака, масса каждого — 1250 кг.

4. Роторное колесо состоит из корпуса, на котором закреплено 12 цепных и 12 подрезных ковшей. Объём цепного ковша — 2,3 кубометра, подрезного — 1,6 кубометра. Общая высота машины 72 метра, как у дома в 23 этажа. Масса 9800 тонн, почти как у Эйфелевой башни.

5. Управление экскаватором. Комплексом управляет целая команда — машинисты, помощники машиниста, электрослесарь.

6. Установка работает по конвейерному принципу, из ковшей роторного колеса порода по ленте отправляется в отвал. Длина стрелы ротора 42 метра, по стреле отвалообразователя порода отгружается на расстояние до 195 метров.

7. SRs(K)-4000 — не самый большой вскрышной экскаватор, который работал на Назаровском разрезе. Когда-то вскрышу здесь производил гигант ЭШ–100/100, это был первый в стране экскаватор с ковшом объёмом 100 кубометров. Для транспортировки его узлов потребовалось 20 железнодорожных составов, в сборке участвовало более 80 человек, монтаж занял более 5 лет. Однажды этот гигантский экскаватор перебросили на строительство Чулымского участка, для этого пришлось разобрать ЛЭП и участок Транссибирской железнодорожной магистрали. Машина своим ходом прошла более 11 километров.

8. После комплекса SRs(K)-4000 оставшийся нижний вскрышной уступ отрабатывают шагающие экскаваторы. Первые шагающие машины были представлены на выставке в Париже в 1878 году, тогда «Стопоходящая машина» русского математика Пафнутия Чебышева получила главный приз в категории «Механика». Первый шагающий экскаватор появился в 1948 году, а ЭШ-100/100 был самой большой машиной этого типа.

9. Шагающий экскаватор ЭШ-20/90. В неподвижном состоянии экскаватор опирается на грунт опорной плитой в основании. Когда нужно сделать шаг вес переносится на опорные башмаки, корпус приподнимается над грунтом, смещается и снова встаёт на опорную плиту. Затем опорные башмаки снова приподнимаются, переносятся, и цикл повторяется. Так огромная машина шагает в нужную точку со скоростью 60-80 м/ч.

10. Ковш драглайна перемещается на цепях, управляется при помощи стрелы, тяговой и подъёмной лебёдки. Такие экскаваторы считаются самыми сложными в управлении из-за маятникового раскачивания ковша во время работы.

11. После завершения вскрышных работ открывается пласт угля и начинается этап добычи. На месторождении добывают бурый уголь — лигнит. Это разновидность молодого бурого угля с большим содержанием воды, не слишком большими теплотворными характеристиками и типичными включениями слабоуглефицированной древесины.

12. Уголь грузят напрямую в вагоны при помощи роторных экскаваторов ЭР-1250. Это «младший брат» SRs(K)-4000, работающий по тому же принципу — ротор грузит уголь на конвейер, который переносит его прямиком в вагоны. Экскаватор может отрабатывать уступы высотой до 17 метров, как пятиэтажный дом. Двигается машина не только вдоль, но и поворачиваясь.

13. Диаметр ротора ЭР-1260 — 6,5 метров, производительность — 2300 тонн угля в час.

14. ЖД пути подходят к месту разработки. Уголь отсюда уходит на станцию Угольная-2 и далее на Назаровскую ГРЭС, которая потребляет более 95% добываемого здесь угля. Остальное идёт в местные котельные. Расстояние от Назаровской ГРЭС до угольного разреза, по прямой около 5 км.

15. В каждый вагон загружают около 60 тонн угля.

16. В Назаровском разрезе есть и железнодорожная вскрыша, здесь верхнюю часть грунта удаляет экскаватор ЭКГ-10. Порода грузится на думпкары — это грузовые вагоны с механизмом разгрузки. Вагоны вывозят породу в отвал.

17. В забое на железнодорожной вскрыше участвуют два экскаватора ЭКГ-10, на приёмке в отвал — два экскаватора ЭШ 10/70, а перевозят породу 4 локомотивосостава — тепловоз ТЭМ-7 и десять вагонов-самосвалов (думпкаров) 2ВС-105.

18. Добыча угля ведётся круглосуточно — здесь работают в две смены по 12 часов.

19.

20. Сейчас на разрезе добывают около 4 млн тонн в год, а всего за годы работы здесь добыли 490 млн тонн угля. Вместе с объёмами добычи Бородинского и Берёзовского разрезов «СУЭК-Красноярск» — более 2 млрд тонн. Если весь этот уголь погрузить в вагоны, длина состава превысит 10 окружностей Земли.