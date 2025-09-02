© frprf.ru



Речь идет об особо тонкой бумаге-основе для кальки. Ее называет глассин, и она очень востребована для печати этикеток и в полиграфии. До сих пор ее приходилось импортировать из Европы.

Теперь фабрика будет выпускать до 300 тонн такой бумаги в год. Это стало возможным после масштабной модернизации: на предприятии установили 70 единиц нового оборудования. Оно позволяет производить бумагу рекордно низкой плотности.

Кроме того, здесь наладили выпуск декоративной бумаги-основы для изготовления мебели, столешниц и напольных покрытий. Ее планируют производить до 6 тысяч тонн в год.

На создание нового производства направили более 1,2 миллиарда рублей. Часть этих средств — 800 миллионов — фабрика получила в виде льготного займа, как сообщили в Фонде развития промышленности.

«Фабрика "Коммунар" благодаря привлечению финансирования от Фонда развития промышленности и модернизации производства осваивает новые для себя сегменты, сокращая выпуск крафтовой бумаги, которая раньше в большом объеме шла на экспорт. Наша ключевая стратегическая цель – импортозамещение европейского бумажного сырья. Так, мы первыми в России наладили выпуск специальной бумаги глассин для последующего изготовления кальки. Кроме того, мы разработали бумагу для импрегнирования, особенности технологии производства которой позволяют поставлять ее на рынок дешевле продукции конкурентов», – рассказал генеральный директор АО «Бумажная фабрика «Коммунар» Илья Шевелев.