Тамбовская «Пет Фуд Перспектива» запустила производство кормов для домашних животных
ООО "Пет Фуд Перспектива" ввело производство влажных кормов для домашних животных в Тамбове, сообщила пресс-служба компании.
Объем инвестиций в проект составил 2 млрд рублей.
Производственные мощности предприятия занимают почти 4 тыс. кв. м. Автоматизированное оборудование рассчитано на производство более 29 млн единиц влажного корма для кошек и собак в месяц. На производстве создано 250 рабочих мест.
О планах по запуску этого производства власти региона сообщали в октябре 2024 года. Отмечалось, что выход предприятия на производственную мощность запланирован на 2028 год.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Пет Фуд Перспектива" зарегистрировано в июле 2024 года в Тамбове. Бенефициаром является Виталий Штабный.
