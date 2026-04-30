Успешно завершены испытания газовой печи ПГТ 30.100.20/13 ВП

Печь термическая с газовым нагревом, тип ПГТ 30.100.20.jpg © nakal.ru

На производственной площадке заказчика в Волгограде успешно прошли испытания крупногабаритной газовой печи с выдвижным подом ПГТ 30.100.20/13 ВП для нагрева заготовок под ковку.

Технические характеристики:

• Размеры рабочего пространства (ДxШxВ): 10 000×3 000×2 300 мм

• Масса садки: 100 т

• Максимальная рабочая температура: 1300 °С

Данная печь стала частью комплексного проекта по оснащению предприятия. В рамках договора, было изготовлено четыре газовые термические печи, которые до конца года будут введены в эксплуатацию:

— ПГТ 30.100.20/13 ВП — 2 ед.

— ПГТ 35.145.25/13 ВП — 1 ед.

— ПГТ 35.145.25/11 ВП — 1 ед.

Печь с выкатным подом НАКАЛ.jpg © nakal.ru
Печь с газовым нагревом НАКАЛ .jpg © nakal.ru

Источник: www.nakal.ru

Комментарии 5

  • Нет аватара DimaY30.04.26 13:19:49

    Серьезная вещь! Очень важная!

    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski30.04.26 14:21:50

      Поковка на фото тоже серьезная!!!

      • Нет аватара DimaY30.04.26 14:39:17

        Да уж, явно не блоху подковывать собрались… Это радует, что у нас такое востребовано и реализуется!!!

        • Нет аватара Алексей Растригин30.04.26 17:48:31

          Блохи — они разные бывают… но исключительно в военное время! собственно, сейчас именно такое     и если правильно понимаю, у планируемой печи ПГТ 35.145.25/13 ВП рабочее пространство почти 15 метров…             

          • Нет аватара DimaY30.04.26 18:49:21

            Это да, но тут деталь явно не блошиного класса. Поковки такого размера это очень серьезные изделия. И они могут быть сугубо мирного назначения, хотя в наше время трудно это различить. Ядерный энергетический реактор это мирное или не совсем? По факту, любой киловатт обеспечивает нашу обороноспособность.

