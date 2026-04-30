Успешно завершены испытания газовой печи ПГТ 30.100.20/13 ВП
На производственной площадке заказчика в Волгограде успешно прошли испытания крупногабаритной газовой печи с выдвижным подом ПГТ 30.100.20/13 ВП для нагрева заготовок под ковку.
Технические характеристики:
• Размеры рабочего пространства (ДxШxВ): 10 000×3 000×2 300 мм
• Масса садки: 100 т
• Максимальная рабочая температура: 1300 °С
Данная печь стала частью комплексного проекта по оснащению предприятия. В рамках договора, было изготовлено четыре газовые термические печи, которые до конца года будут введены в эксплуатацию:
— ПГТ 30.100.20/13 ВП — 2 ед.
— ПГТ 35.145.25/13 ВП — 1 ед.
— ПГТ 35.145.25/11 ВП — 1 ед.
