© вологда.рф

3 сентября, вместе с воспитанниками вологодских футбольных школ, торжественно открыли новый крытый футбольный манеж. Спортивный объект на ул. Ильюшина, 25а, строили с мая прошлого года в рамках губернаторского проекта «Стратегия 2.0». Финансирование проекта составило 474 млн рублей за счёт областных средств и при содействии муниципального бюджета. Строительство объекта заняло чуть больше года.

Для развития футбольной отрасли в Вологодской области работают специализированные футбольные школы, а также в 28 спортивных школах действуют футбольные отделения. И новый манеж создаст условия для подготовки спортсменов высокого класса.

Вологодчина переживает новый виток футбольного развития: возрождены футбольные клубы «Динамо» Вологда и «Череповец», начала работу школа ЦСКА на базе спортивной школы олимпийского резерва «Витязь», активно развиваются региональные футбольные академии и женский футбол.

По итогам торжественной церемонии открытия состоялся демонстрационный турнир между воспитанниками спортивных школ олимпийского резерва «Динамо-Вологда», «ЦСКА-Витязь» и череповецкой футбольной школы.

Напомним, в новом крытом футбольном манеже общей площадью 3 900 квадратных метров установлено футбольное поле размером 70×32 метра. Оно покрыто искусственной травой высотой шесть сантиметров. В его основании лежат кварцевый песок и резиновая крошка, что придаёт поверхности упругость. Освещённость на объекте обеспечивают светодиодные лампы, установленные в пять рядов.

Строительством спортивного объекта с мая прошлого года занималась компания «Вологдагражданстрой», которая возводила ледовую арену и ФОК «Золотая шайба» на улице Поэта Романова.

Внутри спортивного комплекса предусмотрены все необходимые помещения: спортивный тренировочный зал, инвентарные, раздевалки с санузлами и душевыми, медицинский блок, охрана, судейская, серверная, гардероб и буфет.Инфраструктура продумана для комфортного пребывания 50 человек. Учли также маломобильные группы населения, оборудовав на объекте систему поручней и пандусов, а также специальный санузел. Манеж оснащен инженерными системами: холодным и горячим водоснабжением, вентиляциями, дымоудалением, противопожарной защитой, охранной сигнализацией и системами видеонаблюдения.На объекте установлены высокие витражные окна с электроприводом. Створки открываются автоматически с помощью пульта управления. Входная группа на территории также электрическая.

Отметим, манеж рассчитан на спортсменов разного возраста. На нём будут тренироваться спортсмены различных муниципальных спортивных школ. Также на его территории будут проходить соревнования городского, областного и всероссийского уровня. Размер игрового поля позволит проводить состязания в форматах «мини-футбол», «шесть на шесть игроков», «семь на семь» и даже «восемь на восемь», а также проводить соревнования детских команд в возрасте 6-12 лет. В вечернее время спортивное пространство смогут предоставлять в аренду.

https://smartik.../post/238173920

https://www.kra...shina-v-vologde