В селе Актаныш открылось современное приемно-диагностического отделение в местной больнице. Теперь здесь есть всё для быстрой и точной помощи. Работает экспресс-лаборатория, которая за короткое время готовит результаты анализов. Новое оборудование для эндоскопии позволяет проводить обследования желудка и кишечника с высокой точностью. Также появился специальный изолированный бокс, куда можно безопасно поместить пациента с подозрением на инфекцию, чтобы защитить других людей. Это значит, что врачи смогут быстрее ставить диагнозы и сразу начинать правильное лечение, что особенно важно в экстренных ситуациях, сообщается Правительством Республики Татарстан.