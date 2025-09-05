В Железногорске на предприятии «РЕШЕТНЁВ» спутники теперь собирают на конвейере, почти как автомобили. Новая линия настроена на производство космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных частей.

Это решение позволяет предприятию освоить серийное производство малых и средних спутников. Как отметили в компании, модернизация открыла новые возможности для внешних заказчиков, которые теперь могут реализовывать свои задачи по созданию орбитальных группировок широкого функционала.

На линии можно собирать космические аппараты связи, мониторинга и широкополосного доступа. Технология предусматривает как интеграцию аппарата из двух основных частей — полезной нагрузки и платформы, — так и производство крупных узлов, деталей, электронных модулей и других компонентов.

Процесс максимально автоматизирован. На линии применяются системы роботизации и «умный» инструмент. Контроль качества обеспечивает машинное зрение на основе нейросетей, а специальное программное обеспечение визуализирует выполнение каждой производственной операции.

Внедрение конвейерного метода значительно сокращает сроки создания космических аппаратов и повышает производительность труда. Это позволит оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки и обеспечить качественными спутниковыми услугами потребителей на всей территории России.