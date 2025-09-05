Конвейер вместо стенда: как в России наладили серийную сборку малых спутников
В Железногорске на предприятии «РЕШЕТНЁВ» спутники теперь собирают на конвейере, почти как автомобили. Новая линия настроена на производство космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных частей.
Это решение позволяет предприятию освоить серийное производство малых и средних спутников. Как отметили в компании, модернизация открыла новые возможности для внешних заказчиков, которые теперь могут реализовывать свои задачи по созданию орбитальных группировок широкого функционала.
На линии можно собирать космические аппараты связи, мониторинга и широкополосного доступа. Технология предусматривает как интеграцию аппарата из двух основных частей — полезной нагрузки и платформы, — так и производство крупных узлов, деталей, электронных модулей и других компонентов.
Процесс максимально автоматизирован. На линии применяются системы роботизации и «умный» инструмент. Контроль качества обеспечивает машинное зрение на основе нейросетей, а специальное программное обеспечение визуализирует выполнение каждой производственной операции.
Внедрение конвейерного метода значительно сокращает сроки создания космических аппаратов и повышает производительность труда. Это позволит оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки и обеспечить качественными спутниковыми услугами потребителей на всей территории России.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Компания «РЕШЕТНЁВ» (в составе госкорпорации «Роскос...ой реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М...ю, голосовую связь и широкополосный интернет, при движении транспорта.
- В компании «РЕШЕТНЁВ» отработана технология создания транс...позиционный материал, который оптимально сохраняет форму при развёртывании.
Поделись позитивом в своих соцсетях
05.09.2511:34:54