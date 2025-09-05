4 сентября состоялось открытие новой поликлиники в Ребрихинском районе. Медицинское учреждение рассчитано на 210 посещений в смену. Это еще один объект, построенный в Алтайском крае в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Всего на строительство было направлено более 600 миллионов рублей. Чуть более половины — средства федеральной поддержки. Почти 170 тысяч направили на приобретение оборудования.

Поликлиника имеет четыре отдельных входа для разделения потоков пациентов: главный вход, детская поликлиника, фильтр бокс детский, фильтр отделение температурящих больных. После запуска нового здания, в учреждении в значительной степени увеличится перечень оказываемых видов медицинских услуг.

Речь идет об эндоскопическом отделении, отделении лучевой диагностики, узких специалистах. В поликлинику закуплено современное оборудование — рентгенаппарат, флюорограф, аппараты УЗИ, эндоскопические стойки. Благодаря чему коллектив планирует решить несколько задач: увеличить число проводимых исследований и выявлять заболевания на ранних стадиях.

В этом году в Алтайском крае в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется построить и ввести 33 медицинских организации. Среди них 28 ФАПов и фельдшерских пунктов, 3 врачебных амбулатории и 2 поликлиники. Одна из которых — в Ребрихинском районе. Продолжается строительство крупных поликлиник в Камне-на-Оби, Смоленском и Зональном районах.