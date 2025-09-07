Росэл создал новую линейку миниатюрных резонаторов
Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех разработал новую линейку кварцевых резонаторов. Их отличает расширенный диапазон частот и миниатюрные размеры, примерно со спичечную головку. Продукция востребована в отечественной автоэлектронике и гражданском телекоммуникационном оборудовании.
Кварцевый резонатор — ключевой элемент источников высокостабильных радиочастотных колебаний. Его главная задача — работать с генераторами частоты в электронных схемах. Без этих изделий не обойтись там, где нужна точность: в радиопередатчиках они обеспечивают стабильность сигнала, в микроконтроллерах — синхронизацию операций, в наручных часах — ход стрелок и отсчет времени.
Специалистам Омского НИИ приборостроения (входит в Росэл) первыми в России удалось создать резонаторы на частоты до 200 МГц в миниатюрных корпусах размером 2,0×1,6 мм и до 300 МГц в корпусах размером 3,2×2,5 мм. Несмотря на такие маленькие габариты, резонаторы имеют широкий диапазон рабочих температур от −60 °С до 125 °C и высочайшую точность настройки.
«Для организации массового выпуска кварцевых резонаторов на предприятии создан участок автоматизированного производства. Здесь роботизированная линейка выполняет механическую обработку, монтаж, настройку и контроль параметров образцов по сквозному маршруту, что практически исключает человеческий труд. За счет этого удалось снизить цену резонаторов, приблизив их по цене к компонентам, поставляемым из Юго-Восточной Азии. Кроме того, автоматизация производства позволяет нарастить объемы выпуска резонаторов до 300 тысяч штук в год и повысить их качество», — отметил генеральный директор АО «ОНИИП» Владимир Березовский.
В настоящее время успешно завершены предварительные испытания, идет изготовление установочной серии. Продукция поможет заместить импортные образцы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех представил три новые модел... обладают более конкурентной ценой, сообщается пресс-службой Госкорпорации.
- Специалисты холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех провели срочн...ии, но и повысить точность метеопрогнозов для столичного региона.
- Холдинг «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые пр...ного оборудования, заменяя зарубежные аналоги из США и Швейцарии.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0