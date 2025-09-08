Компания «Нацпроектстрой» начала строительство на участке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Компания полностью сейчас развернула работы на участке 7 этапа.

Всего на магистрали задействовано почти 6 тыс. строителей и 2 тыс. единиц строительной техники.

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории 6 субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на 2028 год.

В августе в инфоцентре ВСМ сообщали, что 7 этап ВСМ Москва — Санкт-Петербург успешно прошел Главгосэкспертизу, в ближайшее время будет получено разрешение на строительство. Работы планировалось развернуть на участке в Московской области от Зеленограда до Высоково протяженностью 54,6 км. Это часть отрезка магистрали, где будет протестирован первый российский высокоскоростной поезд.