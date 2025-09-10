Завод по производству взрывматериалов для горной отрасли запущен в Кыргызстане при поддержке Ростеха
В Кыргызстане начал работу современный завод по производству взрывчатых материалов для горнодобывающей промышленности. Новое предприятие в городе Кемин построено при технологической поддержке российских специалистов Госкорпорации Ростех.
Производственный комплекс создан на базе предприятия «Учкун ВМ» с применением передовых российских технологий. Завод будет выпускать современные электронные детонаторы, системы инициирования и различные виды взрывчатых веществ для нужд горнодобывающей отрасли Кыргызстана.
Этот проект стал примером успешного международного сотрудничества между специалистами Кыргызстана, России и Китая. Новое производство занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров и создало более 100 рабочих мест для местных специалистов, сообщили в Ростехе.
