Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 17
Bionysheva_Elena Российские проекты за рубежом

Завод по производству взрывматериалов для горной отрасли запущен в Кыргызстане при поддержке Ростеха

В Кыргызстане начал работу современный завод по производству взрывчатых материалов для горнодобывающей промышленности. Новое предприятие в городе Кемин построено при технологической поддержке российских специалистов Госкорпорации Ростех.

Производственный комплекс создан на базе предприятия «Учкун ВМ» с применением передовых российских технологий. Завод будет выпускать современные электронные детонаторы, системы инициирования и различные виды взрывчатых веществ для нужд горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

Этот проект стал примером успешного международного сотрудничества между специалистами Кыргызстана, России и Китая. Новое производство занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров и создало более 100 рабочих мест для местных специалистов, сообщили в Ростехе.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rostec.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт