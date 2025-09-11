Подпишись
В Пермском крае открыто движение по мосту через Ирень

В Кунгуре открыли движение по мосту через реку Ирень. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, в рамках капитального ремонта старое сооружение было заменено на новый железобетонный мост. Демонтаж старого моста начался в сентябре прошлого года. Подрядчиком ремонта является «Уралмостострой».

Длина Иренского моста — 112 м. Во время ремонтных работ были заменены пролеты и опоры, переустроены коммуникации. Также был обновлен слой гидроизоляции и установлены деформационные швы. С обеих сторон появились тротуары, пешеходное и барьерное ограждение. На подходах к мосту обустроены газоны. Общая стоимость ремонта составила почти 700 млн руб.

Источник: www.kommersant.ru

