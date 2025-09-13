В Ленобласти открыли обновлённый участок трассы «Скандинавия»
Шестикилометровый участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия» открыли после реконструкции в Выборгском районе Ленинградской области. Торжественный запуск движения состоялся 12 сентября.
Речь идет об участке с 124-го по 130-й километр «Скандинавии» — от Гаврилово до Гончарово. Теперь до обхода Выборга строителям осталось обновить всего 4 километра трассы.
Работы на участке велись с 2021 года. Как рассказали в пресс-службе АО «ВАД», трассу расширили до шести полос, а для повышения прочности уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 23 см. На участке возвели мост через Перовку, двухуровневую транспортную развязку, путепровод на пересечении с региональной дорогой Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и надземные пешеходные переходы у Толоконниково и у садоводства «Восход».
На трассе появилась велодорожка от садоводства «Сампо» до местного водоема, где часто отдыхают жители. У пересечения дороги с рекой Перовкой также построили локальные очистные сооружения. Они предусматривают четырехступенчатую фильтрацию поверхностных стоков.
Оставшиеся четыре километра «Скандинавии» до подъезда к Выборгу — с 130-го по 134-й километр — планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 23 сентября ЗАО «ПЗ Приневское» ввело в строй зе...ктроникой», — говорится в распространенном сообщении.
- На судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область)...рейдового буксира «Ижорец» проекта 90600 для Балтийского флота.
- На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Ленинградская область...воду среднего морского танкера «Василий Никитин» проекта 23130.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0