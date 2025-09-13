Шестикилометровый участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия» открыли после реконструкции в Выборгском районе Ленинградской области. Торжественный запуск движения состоялся 12 сентября.

Речь идет об участке с 124-го по 130-й километр «Скандинавии» — от Гаврилово до Гончарово. Теперь до обхода Выборга строителям осталось обновить всего 4 километра трассы.

Работы на участке велись с 2021 года. Как рассказали в пресс-службе АО «ВАД», трассу расширили до шести полос, а для повышения прочности уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 23 см. На участке возвели мост через Перовку, двухуровневую транспортную развязку, путепровод на пересечении с региональной дорогой Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и надземные пешеходные переходы у Толоконниково и у садоводства «Восход».

На трассе появилась велодорожка от садоводства «Сампо» до местного водоема, где часто отдыхают жители. У пересечения дороги с рекой Перовкой также построили локальные очистные сооружения. Они предусматривают четырехступенчатую фильтрацию поверхностных стоков.

Оставшиеся четыре километра «Скандинавии» до подъезда к Выборгу — с 130-го по 134-й километр — планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.

