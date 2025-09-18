В подмосковной Щербинке открыли новую современную школу
Сразу после Дня знаний новый корпус школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова принял первых учеников.
Теперь учиться здесь смогут 1100 ребят — это на 400 мест больше, чем раньше. Новое просторное здание соединено с основным корпусом тёплым переходом, так что перемещаться между ними можно в любую погоду.
Внутри создали всё для комфортной и интересной учебы. Помимо обычных классов, здесь появились современные лаборатории для исследований, специальные кабинеты для углублённого изучения предметов и большой спортивный зал. Для ребят организовали уютные зоны отдыха, где можно перевести дух между уроками. Важно, что в новой школе создали все условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Не забыли и о территории вокруг школы: её полностью благоустроили. Теперь здесь есть новые площадки для игр на свежем воздухе и спортивная зона, где можно проводить не только уроки физкультуры, но и различные мероприятия.
Этот проект решил проблему с местами и подарил щербинским школьникам современное образовательное пространство, где учиться намного удобнее и интереснее, сообщили в Правительстве Москвы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Строительство трехэтажного корпуса начали в августе 2022 года. Здание ...е создали безбарьерную среду, чтобы обеспечить комфорт для каждого ученика.
- 19 января в Щербинке на ул. Местечко Барыши открыто новое зд... по 7-й класс, а также ребята с ограниченными возможностями.
- Принять новое учреждение сможет более 1200 учеников.Особенностями образоват...ля занятий спортом, а вдоль всего здания расположили дорожки для бега.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0