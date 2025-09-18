Сразу после Дня знаний новый корпус школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова принял первых учеников.

Теперь учиться здесь смогут 1100 ребят — это на 400 мест больше, чем раньше. Новое просторное здание соединено с основным корпусом тёплым переходом, так что перемещаться между ними можно в любую погоду.

Внутри создали всё для комфортной и интересной учебы. Помимо обычных классов, здесь появились современные лаборатории для исследований, специальные кабинеты для углублённого изучения предметов и большой спортивный зал. Для ребят организовали уютные зоны отдыха, где можно перевести дух между уроками. Важно, что в новой школе создали все условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Не забыли и о территории вокруг школы: её полностью благоустроили. Теперь здесь есть новые площадки для игр на свежем воздухе и спортивная зона, где можно проводить не только уроки физкультуры, но и различные мероприятия.

Этот проект решил проблему с местами и подарил щербинским школьникам современное образовательное пространство, где учиться намного удобнее и интереснее, сообщили в Правительстве Москвы.