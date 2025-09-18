В Петербурге открыт новый медицинский центр
Медицинский центр состоит из двух корпусов общей площадью почти 4000 кв. метров.
Первый корпус представляет собой здание переменной этажности, от двух до четырех этажей, включая подземный. В здании расположилась многопрофильная клиника, где размещены кабинеты врачей различных специальностей, кабинеты УЗИ, МРТ, КТ, прививочный пункт, процедурные и перевязочные, комната матери и ребёнка, рентген-кабинет, зоны функциональной и кардиологической диагностики, детская и взрослая стоматология, дневные стационары, аптека, а также административные и служебные помещения.
В двухэтажном здании второго корпуса, переданном инвестором в собственность Санкт-Петербурга, будет создана детская поликлиника по оказанию государственных услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Оборудование и оснащенность новой клиники отвечает последним стандартам медицины: пациентам предоставляется точная диагностика, комфортное лечение, современная терапевтическая помощь на всех этапах — от обращения к врачу до выздоровления. Взрослые и дети могут получить как первичную, так и специализированную помощь, от профилактики до реабилитации.
Открытие клиники позволило создать более 70 новых рабочих мест. Мощность составит до 2000 визитов в день.
Главная цель реализованного инвестиционного проекта — сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной жителям Невского района и всего востока Петербурга.
