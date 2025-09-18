Медицинский центр состоит из двух корпусов общей площадью почти 4000 кв. метров.

Первый корпус представляет собой здание переменной этажности, от двух до четырех этажей, включая подземный. В здании расположилась многопрофильная клиника, где размещены кабинеты врачей различных специальностей, кабинеты УЗИ, МРТ, КТ, прививочный пункт, процедурные и перевязочные, комната матери и ребёнка, рентген-кабинет, зоны функциональной и кардиологической диагностики, детская и взрослая стоматология, дневные стационары, аптека, а также административные и служебные помещения.

В двухэтажном здании второго корпуса, переданном инвестором в собственность Санкт-Петербурга, будет создана детская поликлиника по оказанию государственных услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Оборудование и оснащенность новой клиники отвечает последним стандартам медицины: пациентам предоставляется точная диагностика, комфортное лечение, современная терапевтическая помощь на всех этапах — от обращения к врачу до выздоровления. Взрослые и дети могут получить как первичную, так и специализированную помощь, от профилактики до реабилитации.

Открытие клиники позволило создать более 70 новых рабочих мест. Мощность составит до 2000 визитов в день.

Главная цель реализованного инвестиционного проекта — сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной жителям Невского района и всего востока Петербурга.