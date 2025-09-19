В России формируется электронный каталог сорных растений. Его создает алтайская компания «СиСорт», участник проекта «Национальные чемпионы» и лидер российского рынка фотосепараторов, совместно с группой ученых Воронежского государственного агроуниверситета имени императора Петра I. Материал об этом подготовил журнал об инновациях в России «Стимул», ниже приводится текст журналиста Алексея Андреева.

Электронный каталог сорняков интегрируется с фотосепараторами «СиСорт» и помогает точнее настраивать это оборудование на очистку продукции от тех или иных примесей

Это еще один шаг в рамках цифровизации сельского хозяйства. Пользоваться каталогом можно на базе сервиса «Калибр» для определения размера, толщины, цвета и калибра семян. Отметим, что цифровые сервисы «СиСорт» предоставляет аграриям бесплатно.

Уже сейчас желающие могут сфотографировать сырье с примесью и загрузить в бот «Калибр» в Telegram. Чтобы сервис распознал сорняки, нужно сделать фото их небольшого количества на белом листе (фоне), а рядом разместить пятирублевую монету как стандарт размеров. Сервис определит вид сорняка или предложит варианты, на какое сорное растение он больше всего похож.

При этом за считаные секунды будет выдана статистика: количество семян, максимальная, минимальная и средняя длина, ширина, толщина зерновок основной культуры и преобладающий цвет по шкале RHS (Royal Horticultural Society). Эти показатели партии зерна/семян могут характеризовать ее довольно точно. При смешивании или сравнении с другой партией параметры изменятся. А дендрограммы размеров зерновки позволят подобрать режимы очистки (размеры решет).

В компании работают над тем, чтобы бот определял сорность, выявлял карантинные сорняки и прочие параметры по фотографии, сделанной по определенному шаблону. Как отмечают в «СиСорт», чем больше будет база данных, тем точнее алгоритм определения.

«С представителями Воронежского аграрного госуниверситета мы познакомились на выставке „Юг-Агро“ в Краснодаре, — рассказывает руководитель отдела цифровой трансформации компании Константин Климчук. — Начали общаться и сотрудничать в области цифровизации сельского хозяйства. Решили создать каталог сорняков. Система интегрируется с фотосепараторами „СиСорт“ и помогает точнее настраивать это оборудование на очистку продукции от тех или иных примесей».

БЫСТРЕЕ, ТОЧНЕЕ, ДЕШЕВЛЕ

Для чего нужны подобные каталоги и как цифровизация в целом повлияет на развитие сельского хозяйства? Об этом с нами согласились побеседовать директор компании «СиСорт» Максим Савинков и доктор сельскохозяйственных наук, профессор Воронежского государственного аграрного университета Сергей Гончаров. Последние тридцать лет он совмещает университетскую деятельность с работой в сельхозпроизводстве на различных должностях, а сейчас является директором по развитию ООО «Агролига центр селекции растений».

«Есть цепочка создания добавленной стоимости, — рассказывает Сергей Гончаров. — Семена — товарное зерно — продукт добавленной стоимости. Если, к примеру, речь идет о пшенице, то продукты с высокой добавленной стоимостью — это водка, хлеб, макароны и так далее. При переходе от одного звена к одному, от семян к товарному зерну, от зерна к продукту всегда существуют процедуры оценки качества и безопасности. А сорняки — это и есть фактор, который снижает качество. Они бывают злостные, карантинные, ядовитые, трудноотделимые, которые ни в коем случае не должны сюда к нам попадать. И есть определенные службы, которые участвуют в процессе контроля соответствия ГОСТам — Россельхозцентр, Россельхознадзор».

Но они, по словам специалиста, применяют методы определения, прописанные в ГОСТах, которые использовались и сто лет назад. Эти методы основаны на органолептике, то есть эксперт делает выводы, заключения при помощи своих органов чувств.

В компании работают над тем, чтобы бот определял сорность, выявлял карантинные сорняки и прочие параметры по фотографии, сделанной по определенному шаблону

«Любой исследователь вооружен тем, что у него есть в наличии, и может совершать систематические ошибки. Вдруг он надел не те очки или из-за плохой освещенности неправильно определил цвет, размер, характер поверхности. Чтобы произвести корректную оценку, требуется очень много персональных знаний, умений, времени и в конечном счете денег. И наша цель — все это сделать быстрее, точнее, дешевле. А для исследований это поможет выяснить, например, долю сорняков в партии зерна или семян, их виды и так далее, чтобы мы это определяли быстро и без посторонней помощи», — говорит Сергей Гончаров.

А Максим Савинков добавляет, что наличие электронного каталога сорняков также поможет систематизировать подходы к их учету для различных нужд.

«Тот принцип учета, который подходит фермерскому хозяйству, совсем не подойдет переработчику. К примеру, если вредоносные сорняки в поле снижают урожай, то не факт, что они помешают при переработке продукции. И в силу этого родились стандарты, которые учитывают требования каждого участника этих этапов. А с появлением новых возможностей будут создаваться технологические инструменты, которые способны учитывать каждое зернышко. То есть вместо фрагментированного будет вестись полный учет всего сельскохозяйственного цикла, и с помощью новых инструментов сделать это будет достаточно просто. Мы сейчас как раз находимся на пороге того времени, когда резко сменится весь уклад в этой сфере», — говорит директор «СиСорт»

ЗАСОРЕНИЕ КУЛЬТУРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Создание каталогов растений — проект долгосрочный, и следующий шаг — база культурных видов. Предыстория та же самая. Существует движение товара и добавленная стоимость. И засорение урожая происходит не только сорняками, но и культурными растениями.

«К примеру, мы используем одну и ту же сеялку для сева и пшеницы, и ржи, — поясняет Сергей Гончаров. — Засорение культурными растениями (особенно трудноотделимыми) происходит неизбежно в процессе воспроизводства и тоже является фактором, который может повлиять на качество. Существуют процедуры определения качества семян (сертификация). В поле это апробация посевов. Дальше — определение качества по различным ГОСТам для движения семян и товарного зерна в рамках производственно-сбытовой цепочки. И засорение другими видами культурных растений — серьезная проблема, которая, опять-таки сейчас решается стародавними способами».

Лаборант на любом хлебоприемном пункте, элеваторе и так далее берет средний образец, высыпает на стол, начинает делить, смотреть, разделять на виды. Он должен иметь соответствующую квалификацию. В лучшем случае у него есть перед глазами коллекция необходимых семян, он может ее использовать в спорных случаях. Или работать просто по памяти (с неизбежными ошибками).

«А если мы будем иметь интерактивный онлайн-каталог, который помогал бы идентифицировать семена, определять их размер, форму, цвет, текстуру, опушение, характер поверхности, повреждения, которые тоже влияют на посевные, сортовые качества, то это даст возможность беспроблемно и быстро определять в товарной партии на примере среднего образца, какие культурные растения в ней присутствуют. Согласно ГОСТу, например, в твердой пшенице не допускается содержание мягкой пшеницы. В семенах вообще должно быть ее совсем мало, в товарном зерне — не более пяти процентов. В мягкой пшенице не должно быть ржи, ячменя и так далее», — говорит Сергей Гончаров.

УЧЕСТЬ КАЖДОЕ ЗЕРНЫШКО

Цифровизация сейчас проникает во все сферы человеческой деятельности, стремительно меняется под влиянием новых технологий и сельское хозяйство. Свой вклад в эти перемены вносит и «СиСорт».

«Нашей компании восемнадцать лет, — рассказывает Максим Савинков. — Недавно у нас прошло корпоративное мероприятие, восемнадцатое по счету. Еще в самом начале мы зародили практику недельной совместной работы перед горячим периодом, который начинается после сбора урожая. В хозяйствах сейчас стоят около тысячи наших машин, которые ежедневно сортируют продукцию. С развитием технологии фотосепарации появилась возможность не среднего, а персонализированного учета каждого зерна. Сейчас это еще не до конца в отрасли прижилось, но в дальнейшем мы будем знать информацию о каждом зернышке, к примеру, из 10 миллиардов зерен в экспортной помольной партии на пароходе, который отправляется в Египет».

«Сейчас это еще не до конца в отрасли прижилось, но в дальнейшем мы будем знать информацию о каждом зернышке, к примеру, из 10 миллиардов зерен в экспортной помольной партии на пароходе, который отправляется в Египет»

Для старых способов организации технологических линий это знание избыточно, но год за годом подход к их устройству постепенно начинает меняться. По словам директора «СиСорт», с ростом функциональности фотосепарации уходят в историю триерные блоки (специализированное оборудование для очистки и сортировки зерна по длине, используется для отделения коротких и длинных примесей, таких как семена сорняков, битые зерна или посторонние включения). Вот-вот исчезнет потребность в пневмостолах, которые применяются для сортировки продукта под воздействием воздушного потока и вибрации. Максим Савинков считает, что уже в ближайшем будущем технологический цикл сократится до двух-трех машин, и, вполне вероятно, все интегрируется в комбайны прямо на поле.

КАК ПРИУЧИТЬ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

«СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Завод расположен в столице Алтайского края Барнауле. Помимо сервиса «Калибр» компания с помощью технологий Big Data ведет телеграм-каналы для аграриев «Хлеборобот» и «Агрозал», создает и распространяет отчеты о спросе и ценах на сельскохозяйственные культуры.

«Оборудование „СиСорт“ — одно из самых технологичных на российском рынке, — говорят в пресс-службе компании, — при этом мы заботимся о том, чтобы технологии были доступны российским покупателям. „СиСорт“ придерживается принципа „разумной технологичности“, когда высокие технологии, собственные разработки и программное обеспечение сочетаются с адекватной ценой. Помимо фотосепараторов „СиСорт“ производит надежное транспортное оборудование — нории, конвейеры, транспортеры».

Максим Савинков рассказал, в каком направлении сейчас движется разработка техники в области сельхозпроизводства. «Первый тренд, который складывается в мире вообще и у нас компании в частности, — это всевозможные умные алгоритмы, — поясняет он. — Применительно к работе аппарата это deep learning, нейросети, которые позволяют сделать сложную настройку простой. И второй тренд. Мы уже полтора года селим в аппарат Алису (мы ее назвали так же, как колонку от „Яндекса“), Она помогает выстраивать простые диалоги со сложным аппаратом, чтобы настройкой технологического процесса в режиме диалога, подсказок могли заниматься низкоквалифицированные сотрудники».

«К нам однажды пришли ребята и говорят: „Отсортируйте нам кофейные зерна по красоте“. Я говорю: „А что это значит?“ И нам ставят задачу: „Знаете, есть зерна, которые хорошо выглядят и дорого стоят“»

Если применять старые способы, то для настройки сложной системы нужен профессионал. А подобный подход снижает степень квалифицированности настройщика аппарата до уровня уметь разговаривать.

«Первый уровень — ты приказываешь, а машина исполняет. Второй уровень — она тебе советует. Ведь ее экспертный опыт в разы шире твоего. У тебя может быть наработанный узкоспециализированный опыт, а она подключена к интернету, знает текущее положение дел на рынке, ситуацию в соседних хозяйствах. И второй момент — ее можно попросить сделать что-то нестандартное. К нам однажды пришли ребята и говорят: „Отсортируйте нам кофейные зерна по красоте“. Я говорю: „А что это значит?“ И нам ставят задачу: „Знаете, есть зерна, которые хорошо выглядят и дорого стоят“. Это критерий не очень математический, не очень машинный, не очень передаваемый. Но нейросети легко понимают, о чем идет речь, если показать примеры, что я считаю красивым, а что некрасивым: всевозможные дефекты, которые улавливает человеческий глаз, изменения текстуры, формы», — поясняет Максим Савинков.

По его словам, эти новые технологии пока вызывают удивление, изумление, но не привыкание. И представители «СиСорт» стараются как можно чаще их демонстрировать. Показывали на прошлой кофейной выставке, далее будет демонстрация 27 октября в Москве на выставке «ПИР Экспо» (крупнейшее профессиональное мероприятие для индустрии HoReCa в России), а потом фотосепаратор поедет на выставку «ЮгАгро», которая пройдет с 18 по 21 ноября в Краснодаре. И в результате разработчики надеются получить полноценную обратную связь.

ЛИДЕР НА РЫНКЕ ФОТОСЕПАРАЦИИ

«СиСорт» — лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов и занимает около трети российского рынка (оценка самой компании). Общий объем продаж этого оборудования в год — от 250 до 300 единиц, доля «СиСорт» — порядка 120 аппаратов. Предприятие успешно работает и за рубежом: фотосепараторы «СиСорт» выбирают аграрии и компании другого профиля из 32 стран мира.

На рынке присутствует еще один российский производитель фотосепараторов — воронежская компания «Сапсан», бывшая «Воронежсельмаш». Работают также порядка десяти дилеров других производителей, таких как крупная японская компания Satake, корейская Daewon, швейцарская Buhler, китайские производители. Самый крупный из них — Meyer, за ним следуют AMD, Taihe, AnySort и более мелкие участники.

«А рынок в целом, как и вся экономика, охлаждается в связи с высокой процентной ставкой, — говорит Максим Савинков. — Сейчас ставка постепенно стала снижаться, экономика в рецессию не ушла, но находится на выжидательном уровне. А это значит, что компании по цепочке прекратили лишние расходы на все, что только можно, и с опаской смотрят в будущее. Несмотря на это, урожаи зерновых в России продолжают расти, объемы экспорта тоже увеличиваются. Продажи сельскохозяйственного оборудования в целом по прошлому году упали процентов на 30. Мы этот год закрываем ровно так же, как прошлый, то есть у нас ни роста, ни падения не случилось, мы на позициях удержались».

У российских компаний, по словам директора «СиСорт», сейчас есть два преимущества. С одной стороны — патриотизм покупателей, которые гордятся собственными производителями, а с другой — экономическая целесообразность, которую закладывает Минпромторг, субсидируя внутренний спрос.