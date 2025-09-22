В Рязани открылся новый многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс благодаря реализации национального проекта «Демография».

Новый просторный и оснащённый по последнему слову техники спортивный комплекс начал свою работу в микрорайоне Мехзавода. Его появление стало долгожданным событием для местных жителей всех возрастов, которые давно нуждались в таком учреждении поблизости своего дома.

В комплекс входят:

современный 25-метровый плавательный бассейн с качественной системой фильтрации воды и подогревом;

универсальный игровой зал, подходящий для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим командным видам спорта;

три специализированных небольших зала для индивидуальных направлений активности: тренажёрный зал, фитнес-зал и зал для боевых искусств;

медицинский кабинет с квалифицированными специалистами, обеспечивающими безопасность здоровья участников занятий;

развитая инфраструктура: удобные раздевалки, комфортабельный гардероб, уютный буфет и вместительная парковочная зона.

Особое внимание уделено благоустройству территории комплекса и подъездных путей. Теперь жители района смогут комфортно добираться до центра пешком или на автомобиле.

Уже с августа идет набор в бесплатные секции по футболу, волейболу, плаванию, дзюдо и горным лыжам.

Напомним , комплекс — трехэтажный. Согласно информации, опубликованной на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок», договор на строительство был заключен с ООО «ЕвроСтрой» на сумму около 258 млн рублей.

https://riazan....rtivnyj-tsentr/

https://admrzn....ti/2025/109902/

https://ryazann...fn_1727369.html