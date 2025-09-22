«Силовые машины» изготовили цилиндр среднего давления для модернизации Костромской ГРЭС
Компания «Силовые машины» успешно завершила заводские испытания цилиндра среднего давления для паровой турбины энергоблока № 5 Костромской ГРЭС. Оборудование произведено на Ленинградском Металлическом заводе и уже одобрено представителем заказчика — АО «Интер РАО — Энергогенерация».
Работы ведутся в рамках программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод). С 2019 года при участии «Силовых машин» уже были модернизированы четыре энергоблока Костромской ГРЭС. Сейчас реализуется второй этап программы: для энергоблоков № 1 и № 6 компания изготавливает новые турбины и турбогенераторы, а для блоков № 5 и № 3 — производит модернизацию существующих турбин.
Новое оборудование позволит увеличить мощность каждого энергоблока с 300 до 330 МВт и одновременно снизить расход топлива. После модернизации эксплуатационный ресурс турбин будет соответствовать современным нормативам и составит 220 тысяч часов, сообщили в Силовых машинах.
Костромская ГРЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций России с установленной мощностью 3720 МВт. На её долю приходится около 1,5% от общей выработки электроэнергии в стране.
