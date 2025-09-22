Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье
В Подмосковье запустили еще один участок Южно-Лыткаринской автодороги — от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва — аэропорт Домодедово». Его протяженность — 2,3 километра. Теперь жители Видного смогут на 20 минут быстрее добираться до аэропорта Домодедово и обратно. На участке построено два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105, а также съезды и заезды в обе стороны.
Полностью запустить 4-6 полосную трассу планируется в начале 2026 года. ЮЛА позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 миллионов жителей Москвы и Московской области.
Основное рабочее движение на ЮЛА планируют запустить до конца 2025 года. В декабре в планах завершить участок от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе, готовность которого — 60%. Он объединит два уже построенных участка и создаст непрерывный транспортный коридор от развязки на М-2 «Крым» до трассы А-105 на аэропорт «Домодедово». Движение будет сквозным, без необходимости использования альтернативных маршрутов.
