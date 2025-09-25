Сеть современных Центров женского здоровья в столице продолжает расширяться. На этой неделе свои двери для пациенток открыли два новых центра: в Городской клинической больнице (ГКБ) имени С.С. Юдина и в ГКБ имени В.В. Вересаева. Теперь в Москве работают уже 13 таких учреждений, восемь из которых были открыты в текущем, 2025 году.

Новые центры работают по единому столичному стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Это означает, что женщины могут получить весь комплекс услуг в одном месте: современную диагностику, лечение, наблюдение во время беременности, подготовку к родам и послеродовое сопровождение.

Для Центра женского здоровья в ГКБ имени Юдина на улице Медиков было специально реконструировано отдельное здание площадью почти 2 тысячи квадратных метров. В просторном современном помещении разместились 18 кабинетов акушеров-гинекологов, дневной стационар, кабинеты УЗИ-диагностики, маммографии и другие необходимые отделения. Важно, что в центре будет организована работа дежурного врача для оперативной помощи, сообщает Правительство Москвы.

Центр на базе ГКБ имени Вересаева, расположенный на Лобненской улице, уже начал прием пациенток.