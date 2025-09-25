В Петербурге строят буксир-трансформер для Невы и Ладоги
На верфи в Санкт-Петербурге собрали корпус нового многофункционального буксира «Нарвская застава». Это универсальное судно способно ломать лёд, тушить пожары и ликвидировать разливы нефти. Главная же его особенность — складная рубка, чтобы проходить под низкими мостами на Неве.
Полностью сформированный корпус судна проекта 3262 принят заказчиком — комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга, а также Российским морским регистром судоходства.
Следующими шагами станут монтаж основного оборудования, энергетической установки, трубопроводов и систем электромонтажа. После этого судно будет спущено на воду для достройки и проведения испытаний. Плановый срок сдачи буксира заказчику — декабрь 2026 года, сообщает Калашников.
Важно, что строительство ведется в строгом соответствии с требованиями о промышленной продукции российского происхождения. Все крупногабаритное оборудование уже заказано и оплачено, а корпусные детали и внутреннее насыщение выполнены из материалов отечественного производства.
Эксплуатироваться «Нарвская застава» будет в акваториях рек Нева и Свирь, Ладожском и Онежском озерах, а также в прибрежных районах Финского залива.
