На верфи в Санкт-Петербурге собрали корпус нового многофункционального буксира «Нарвская застава». Это универсальное судно способно ломать лёд, тушить пожары и ликвидировать разливы нефти. Главная же его особенность — складная рубка, чтобы проходить под низкими мостами на Неве.

Полностью сформированный корпус судна проекта 3262 принят заказчиком — комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга, а также Российским морским регистром судоходства.

Следующими шагами станут монтаж основного оборудования, энергетической установки, трубопроводов и систем электромонтажа. После этого судно будет спущено на воду для достройки и проведения испытаний. Плановый срок сдачи буксира заказчику — декабрь 2026 года, сообщает Калашников.

Важно, что строительство ведется в строгом соответствии с требованиями о промышленной продукции российского происхождения. Все крупногабаритное оборудование уже заказано и оплачено, а корпусные детали и внутреннее насыщение выполнены из материалов отечественного производства.

Эксплуатироваться «Нарвская застава» будет в акваториях рек Нева и Свирь, Ладожском и Онежском озерах, а также в прибрежных районах Финского залива.