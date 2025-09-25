В Нижнем Новгороде локализовали выпуск дизельных двигателей объёмом 2,5 литра
В Нижнем Новгороде локализовали выпуск дизельных двигателей, предоставленных восточным партнером. С 2023 года эти силовые установки применялись на коммерческих автомобилях ГАЗ — «Соболь», «Газель» и «Валдай». Ранее эти машины оснащались продукцией, собранной в Китае, но теперь налажено полноценное собственное производство. Планируется достичь уровня локализации в 80%.
На данный момент компания «Нижегородские грузовые автомобили» завершила локализацию сборочных процессов, достигнув показателя автоматизации в 85%. Готовые двигатели подвергаются тщательным испытаниям для проверки их работоспособности.
В части компонентной базы компания планирует начать производство распределительного вала к концу 2025 года. До 2027 года предполагается локализация следующих компонентов: блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, топливной аппаратуры, электронных блоков управления, системы нейтрализации, генератора, стартера и турбокомпрессора.
Проект получил финансирование в размере 14 миллиардов рублей, из которых 8,7 миллиарда — льготные займы от Фонда развития промышленности. Локализованный двигатель имеет объем 2,5 литра и мощность от 150 до 190 лошадиных сил.
