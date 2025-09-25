MAX
вчера 56
Великоросс Производство

В Нижнем Новгороде локализовали выпуск дизельных двигателей объёмом 2,5 литра

В Нижнем Новгороде локализовали выпуск дизельных двигателей, предоставленных восточным партнером. С 2023 года эти силовые установки применялись на коммерческих автомобилях ГАЗ — «Соболь», «Газель» и «Валдай». Ранее эти машины оснащались продукцией, собранной в Китае, но теперь налажено полноценное собственное производство. Планируется достичь уровня локализации в 80%.

На данный момент компания «Нижегородские грузовые автомобили» завершила локализацию сборочных процессов, достигнув показателя автоматизации в 85%. Готовые двигатели подвергаются тщательным испытаниям для проверки их работоспособности.

В части компонентной базы компания планирует начать производство распределительного вала к концу 2025 года. До 2027 года предполагается локализация следующих компонентов: блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, топливной аппаратуры, электронных блоков управления, системы нейтрализации, генератора, стартера и турбокомпрессора.

Проект получил финансирование в размере 14 миллиардов рублей, из которых 8,7 миллиарда — льготные займы от Фонда развития промышленности. Локализованный двигатель имеет объем 2,5 литра и мощность от 150 до 190 лошадиных сил.

Источник: rg.ru

Комментарии 3

  • Badassgoliath Badassgoliath26.09.25 04:17:34
    До 2027 года предполагается локализация следующих компонентов: блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, топливной аппаратуры, электронных блоков управления, системы нейтрализации, генератора, стартера и турбокомпрессора.


    Так что же там локализовали, если всё это только планируется? Только сборка стала местная. А в заголовке подразумевается, что локализовали чуть ли не весь двигатель.

    #1306614
    • Нет аватара Лес26.09.25 04:21:17
      Так что же там локализовали, если всё это только планируется? Только сборка стала местная. А в заголовке подразумевается, что локализовали чуть ли не весь двигатель.


      В заголовке написано, что локализовали выпуск, а не производство компонентов.

      #1306615
      • Badassgoliath Badassgoliath26.09.25 08:57:16

        Ну это уже какое-то жонглирование словами.
        Локализовали там сборку, а раньше привозили двигатели готовыми — вот суть заметки.
        Путь, конечно, верный. Но выпуск — это всё-таки не то же самое, что сборка.

        #1306621