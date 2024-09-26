«ЛМЗ Старт» запустил производство деталей для «умных» газовых счетчиков

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Литейно-механический завод «Старт» («ЛМЗ Старт») наладил в Арзамасе Нижегородской области серийное производство деталей для интеллектуальных газовых счетчиков.

Инвестиции в новое производство превысили 110 млн рублей. Из них 72,5 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 8 млн — ФРП Нижегородской области. Эти средства компания получила по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия».

«ЛМЗ Старт» за счет средств займа приобрел десять единиц современного технологического оборудования, в том числе машину для литья цветных металлов с роботом-заливщиком, шлифовальные станки, фрезерные и токарные обрабатывающие центры.

На новом оборудовании предприятие наладило выпуск составных частей счетчиков — алюминиевых корпусов и крышек, получаемых литьем металла под давлением. Объем производства составляет до 40 тыс. комплектов деталей в год. При их литье используется отечественный алюминий.

«"Литейно-механический завод „Старт“ долгое время обеспечивал комплектующими российские автомобильные заводы. При проведении диверсификации производства и для снижения моноотраслевого риска предприятие освоило и запустило в серию комплектующие для „умных“ счетчиков газа. Важно отметить, что новое оборудование будет использовано для выпуска литых алюминиевых изделий с последующей высокоточной механической обработкой для нефтегазовой и других отраслей», — рассказал генеральный директор ООО «ЛМЗ «Старт» Андрей Коннов.

Российский рынок интеллектуальных газовых счетчиков, по данным компании, составляет около 700 тыс. штук в год и ежегодно растет. Ключевым заказчиком деталей выступает другое арзамасское предприятие — «Техномер», специализирующееся на производстве счетчиков газа. Таким образом, «ЛМЗ Старт» рассчитывает занять более 5% российского рынка литых комплектующих для «умных» газовых счетчиков.

В 2021 году ООО «ЛМЗ Старт» за счет другого займа ФРП РФ и ФРП Нижегородской области наладил серийный выпуск комплектующих для автомобильных компрессоров: фланцевых крышек, крышек цилиндров, вентильных плат, кранов управления давлением в шинах и кранов отопления. Они используются в тормозных системах автобусов ПАЗ, системах накачки шин грузовых автомобилей ГАЗ и «Урал». Ранее эти изделия в России не выпускались, и автопроизводители были вынуждены закупать их за рубежом.

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