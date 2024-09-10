Завод по производству рыбных кормов открылся под Нижним Новгородом

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Автоматизированное производство продукции расположено в Павловском районе, а инвестором проекта стал агропромышленный холдинг «Русское поле».

Корм рассчитан на хозяйства, где разводят форель и осетровых.

Производство создано в здании комбикормового завода, открытого в 2023 году. Инвестиции в оборудование составили около 650 млн рублей. При выходе на полную мощность линия сможет производить до 15 тысяч тонн кормов в год. Это около 10% потребления кормов для рыбы в стране.

«Основная идея создания такого производства — импортозависимость России и начало СВО. Нам ограничили свои поставки иностранные партнёры, но мы не растерялись и воспользовались этой ситуацией. У нас сейчас занято на предприятии около 10 человек, все остальное — автоматизированное производство. Компоненты для кормов нам поставляют Белоруссия и Китай», — рассказал руководитель агропромышленного предприятия.

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