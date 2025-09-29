В подмосковном Клину запустили обновленную линию по производству стекла. На модернизацию потратили больше 8 миллиардов рублей.

Теперь завод может выпускать до 600 тонн стекла в сутки. Особенность новой линии — она производит просветленное стекло длиной до 12 метров. На такое стекло можно наносить специальное покрытие, которое защищает от солнца и сохраняет тепло.

При модернизации использовали технологии, которые помогают бережнее относиться к окружающей среде. Производство стало более экологичным: сокращаются выбросы, а бой стекла теперь почти полностью пускают в повторное использование. В рамках проекта создали 87 новых рабочих мест. Всего же на развитие завода планируют направить более 13 миллиардов рублей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки МО.

Клинский завод выпускает разные виды стекол, в том числе и те, которые больше в России не производит никто. В основном их покупают компании строительной отрасли.